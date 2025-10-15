Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251015/mdh-xavfsizlik-ekstremizm-narkotrafik-52711766.html
МДҲ хавфсизлик органлари Самарқандда экстремизм, наркотрафик билан курашни муҳокама қилади
МДҲ хавфсизлик органлари Самарқандда экстремизм, наркотрафик билан курашни муҳокама қилади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда МДҲ хавфсизлик ва разведка хизматлари раҳбарлари мажлислари бўлиб ўтади. Тадбирларда терроризм, экстремизм ва ахборот хавфсизлигига оид масалалар муҳокама қилинади.
2025-10-15T12:45+0500
2025-10-15T12:45+0500
ўзбекистон
мдҳ
ҳамкорлик
мажлис
разведка хизмати
жиноятчилик
гиёҳванд моддаларга қарши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33920427_0:86:1616:995_1920x0_80_0_0_b88e6a0083ef2aa1718c0a31bfd50fe2.jpg
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Самарқандда 16–17 октябрь кунлари МДҲ давлатлари хавфсизлик органлари, махсус ва разведка хизматлари раҳбарлари мажлиси бўлиб ўтади. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Мажлисда замонавий таҳдидлар ва ўзаро ҳаракатларни мувофиқлаштиришга оид кенг қамровли масалалар кўриб чиқилади. Тадбирда Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизстон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон махсус хизматлари раҳбарлари ҳамда МДҲ Ижроия қўмитаси ва МДҲга аъзо давлатлар Аксилтеррор маркази вакиллари иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20251003/tashkent-cis-havo-hujumidan-mudofaa-yigilish-52420829.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/0e/33920427_132:40:1493:1061_1920x0_80_0_0_d2c34ac70ac4804c2437f410ee95a961.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мдҳ, самарқанд, хавфсизлик органлари, махсус хизматлар, разведка хизматлари, терроризм, экстремизм, ахборот хавфсизлиги, наркотрафик, давлат хавфсизлик хизмати, дхх, ҳамкорлик, озарбайжон, россия, қозоғистон, тожикистон, қирғизистон, беларусь, арманистон, туркманистон, аксилтеррор маркази, мажлис, мдх
мдҳ, самарқанд, хавфсизлик органлари, махсус хизматлар, разведка хизматлари, терроризм, экстремизм, ахборот хавфсизлиги, наркотрафик, давлат хавфсизлик хизмати, дхх, ҳамкорлик, озарбайжон, россия, қозоғистон, тожикистон, қирғизистон, беларусь, арманистон, туркманистон, аксилтеррор маркази, мажлис, мдх

МДҲ хавфсизлик органлари Самарқандда экстремизм, наркотрафик билан курашни муҳокама қилади

12:45 15.10.2025
© Sputnik/Зафар ХалиловФлаги стран участников заседание министров иностранных дел содружества независимых государств в Самарканде 14 апреля 2023года
Флаги стран участников заседание министров иностранных дел содружества независимых государств в Самарканде 14 апреля 2023года - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.10.2025
© Sputnik/Зафар Халилов
Oбуна бўлиш
Музокараларда минтақавий ва глобал хавфсизликни таъминлаш борасида ўзаро ҳамкорликнинг аниқ вазифа ва йўналишларини белгилаб олинади.
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Самарқандда 16–17 октябрь кунлари МДҲ давлатлари хавфсизлик органлари, махсус ва разведка хизматлари раҳбарлари мажлиси бўлиб ўтади. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.
Ушбу анжумандан кўзланган мақсад — Ҳамдўстлик маконида хавфсизликни таъминлаш, шу жумладан, халқаро терроризм ва экстремизм, трансмиллий уюшган жиноятчилик, ахборот хавфсизлигига таҳдидлар, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг айланмасига қарши курашда ҳамкорликни мустаҳкамлаш.
Мажлисда замонавий таҳдидлар ва ўзаро ҳаракатларни мувофиқлаштиришга оид кенг қамровли масалалар кўриб чиқилади.
Тадбирда Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизстон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон махсус хизматлари раҳбарлари ҳамда МДҲ Ижроия қўмитаси ва МДҲга аъзо давлатлар Аксилтеррор маркази вакиллари иштирок этади.
Комплекс ПВО С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Севастополе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.10.2025
Тошкентда МДҲ ҳаво ҳужумидан мудофаа қўмитаси йиғилиши бўлиб ўтади
3 Октябр, 11:24
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0