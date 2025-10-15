https://sputniknews.uz/20251015/mdh-xavfsizlik-ekstremizm-narkotrafik-52711766.html
МДҲ хавфсизлик органлари Самарқандда экстремизм, наркотрафик билан курашни муҳокама қилади
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда МДҲ хавфсизлик ва разведка хизматлари раҳбарлари мажлислари бўлиб ўтади. Тадбирларда терроризм, экстремизм ва ахборот хавфсизлигига оид масалалар муҳокама қилинади.
2025-10-15T12:45+0500
ўзбекистон
мдҳ
ҳамкорлик
мажлис
разведка хизмати
жиноятчилик
гиёҳванд моддаларга қарши
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik. Самарқандда 16–17 октябрь кунлари МДҲ давлатлари хавфсизлик органлари, махсус ва разведка хизматлари раҳбарлари мажлиси бўлиб ўтади. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди.Мажлисда замонавий таҳдидлар ва ўзаро ҳаракатларни мувофиқлаштиришга оид кенг қамровли масалалар кўриб чиқилади. Тадбирда Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизстон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон махсус хизматлари раҳбарлари ҳамда МДҲ Ижроия қўмитаси ва МДҲга аъзо давлатлар Аксилтеррор маркази вакиллари иштирок этади.
мдҳ, самарқанд, хавфсизлик органлари, махсус хизматлар, разведка хизматлари, терроризм, экстремизм, ахборот хавфсизлиги, наркотрафик, давлат хавфсизлик хизмати, дхх, ҳамкорлик, озарбайжон, россия, қозоғистон, тожикистон, қирғизистон, беларусь, арманистон, туркманистон, аксилтеррор маркази, мажлис, мдх
Музокараларда минтақавий ва глобал хавфсизликни таъминлаш борасида ўзаро ҳамкорликнинг аниқ вазифа ва йўналишларини белгилаб олинади.
ТОШКЕНТ, 15 окт – Sputnik
. Самарқандда 16–17 октябрь кунлари МДҲ давлатлари хавфсизлик органлари, махсус ва разведка хизматлари раҳбарлари мажлиси бўлиб ўтади. Бу ҳақда ДХХ матбуот хизмати хабар берди
.
Ушбу анжумандан кўзланган мақсад — Ҳамдўстлик маконида хавфсизликни таъминлаш, шу жумладан, халқаро терроризм ва экстремизм, трансмиллий уюшган жиноятчилик, ахборот хавфсизлигига таҳдидлар, шунингдек, гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг айланмасига қарши курашда ҳамкорликни мустаҳкамлаш.
Мажлисда замонавий таҳдидлар ва ўзаро ҳаракатларни мувофиқлаштиришга оид кенг қамровли масалалар кўриб чиқилади.
Тадбирда Озарбайжон, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизстон, Россия, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистон махсус хизматлари раҳбарлари ҳамда МДҲ Ижроия қўмитаси ва МДҲга аъзо давлатлар Аксилтеррор маркази вакиллари иштирок этади.