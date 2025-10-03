https://sputniknews.uz/20251003/tashkent-cis-havo-hujumidan-mudofaa-yigilish-52420829.html
Тошкентда МДҲ ҳаво ҳужумидан мудофаа қўмитаси йиғилиши бўлиб ўтади
Тошкентда МДҲ ҳаво ҳужумидан мудофаа қўмитаси йиғилиши бўлиб ўтади
МДҲ Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги ҳаво мудофаа қўмитасининг 62-йиғилиши 2026 йил апрель ойида Тошкентда ўтказилади. Бу ҳақда генерал-полковник Юрий Грехов хабар берди.
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. МДҲ Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги ҳаво ҳужумидан мудофаа масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг навбатдаги — 62-йиғилиши 2026 йил апрель ойида Ўзбекистонда бўлиб ўтади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.Маълумотга кўра, бундай қарор ҳақида Мувофиқлаштирувчи қўмита раисининг ўринбосари, Ҳаво-космик кучлар Бош қўмондонининг қурол-яроғлар бўйича ўринбосари генерал-полковник Юрий Грехов қўмитанинг 61-йиғилишида маълум қилди.Айтиш жоизки, бу йилги йиғилиш илк бор Удмуртияда ўтказилмоқда.
ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. МДҲ Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги ҳаво ҳужумидан мудофаа масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг навбатдаги — 62-йиғилиши 2026 йил апрель ойида Ўзбекистонда бўлиб ўтади. Бу ҳақда РИА Новости хабар берди.
Маълумотга кўра, бундай қарор ҳақида Мувофиқлаштирувчи қўмита раисининг ўринбосари, Ҳаво-космик кучлар Бош қўмондонининг қурол-яроғлар бўйича ўринбосари генерал-полковник Юрий Грехов қўмитанинг 61-йиғилишида маълум қилди.
"Ўзбекистонлик ҳамкасбларимизнинг таклифига биноан қўмитанинг навбатдаги йиғилишини 2026 йил апрель ойида Тошкент шаҳрида ўтказишни режалаштирмоқдамиз. Йиғилиш иштирокчиларига самарали иш учун миннатдорчилик билдираман", — деди Юрий Грехов.
Айтиш жоизки, бу йилги йиғилиш илк бор Удмуртияда ўтказилмоқда.