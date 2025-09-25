Ўзбекистон
Минскда МДҲ давлатлари Қуролли кучлари бош штаб раҳбарлари учрашуви бўлиб ўтди
Минскда МДҲ давлатлари Қуролли кучлари бош штаб раҳбарлари учрашуви бўлиб ўтди
Минск шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ)га аъзо давлатлар Қуролли кучлари бош штаб раҳбарлари қўмитасининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди
2025-09-25T14:30+0500
2025-09-25T15:02+0500
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Беларусь пойтахти Минск шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ)га аъзо давлатлар Қуролли кучлари бош штаб раҳбарлари қўмитасининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Бу ҳақда МДҲ рақамли портали хабар берди.Маълум бўлишича, мажлис давомида МДҲ доирасидаги кўп томонлама ҳарбий ҳамкорлик масалалари атрофлича муҳокама қилинган. Хусусан, қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилган:Бундан ташқари, мажлис қатнашчилари МДҲга аъзо давлатлар Мудофаа вазирликлари таркибида фаолият юритаётган радиацион, кимёвий ва биологик вазият мониторинги ва баҳолаш тизимини ривожлантириш ҳамда ҳарбий ҳамкорликни илмий жиҳатдан таъминлаш борасидаги ҳамкорликни кучайтириш масалаларини ҳам кўриб чиқишди.Мазкур йиғилишда кўриб чиқилган масалалар шу йил 10 октябрь куни Душанбеда расман қабул қилиниши режалаштирилган 2025–2030 йилларга мўлжалланган МДҲ ҳарбий ҳамкорлик концепцияси доирасидаги стратегик йўналишлар билан бевосита боғлиқ. Ҳужжат минтақавий хавфсизлик, қўшма мудофаа тизимлари ва ҳарбий интеграцияни чуқурлаштиришни кўзда тутади.
14:30 25.09.2025 (янгиланди: 15:02 25.09.2025)
Муҳокамалар давомида умумий ҳаво мудофааси концепциясини ишлаб чиқиш режалаштирилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Беларусь пойтахти Минск шаҳрида Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ)га аъзо давлатлар Қуролли кучлари бош штаб раҳбарлари қўмитасининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтди. Бу ҳақда МДҲ рақамли портали хабар берди.
Маълум бўлишича, мажлис давомида МДҲ доирасидаги кўп томонлама ҳарбий ҳамкорлик масалалари атрофлича муҳокама қилинган. Хусусан, қуйидаги йўналишларга алоҳида эътибор қаратилган:
Шарқий Европа минтақасидаги ҳарбий-сиёсий вазият таҳлили;
2025 йилгача бўлган ҳарбий ҳамкорликни ривожлантириш концепцияси ижроси;
МДҲга аъзо давлатларнинг биргаликдаги ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими фаолиятининг натижалари ва истиқболлари;
замонавий шароитда ҳарбий тайёргарлик ва муҳандислик таъминоти масалалари.
Мажлисда, шунингдек, МДҲ мамлакатлари ҳаво мудофаа кучлари иштирокида ўтказилган “Жанговар Ҳамкорлик – 2025” қўшма ҳарбий машқлари якунлари муҳокама қилинган. Бу машғулотлар доирасида амалий жанговар отишма машқлари ҳам ўтказилган.
Бундан ташқари, мажлис қатнашчилари МДҲга аъзо давлатлар Мудофаа вазирликлари таркибида фаолият юритаётган радиацион, кимёвий ва биологик вазият мониторинги ва баҳолаш тизимини ривожлантириш ҳамда ҳарбий ҳамкорликни илмий жиҳатдан таъминлаш борасидаги ҳамкорликни кучайтириш масалаларини ҳам кўриб чиқишди.
Учрашув доирасида делегациялар раҳбарлари Минск шаҳридаги Ғалаба ёдгорлигига гул қўйиб, Иккинчи жаҳон уруши қурбонлари хотирасига ҳурмат бажо келтиришган.
Мазкур йиғилишда кўриб чиқилган масалалар шу йил 10 октябрь куни Душанбеда расман қабул қилиниши режалаштирилган 2025–2030 йилларга мўлжалланган МДҲ ҳарбий ҳамкорлик концепцияси доирасидаги стратегик йўналишлар билан бевосита боғлиқ. Ҳужжат минтақавий хавфсизлик, қўшма мудофаа тизимлари ва ҳарбий интеграцияни чуқурлаштиришни кўзда тутади.
Президент Узбекистана принял участие в неформальном саммите СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.09.2025
МДҲ давлатлари доимий вакиллари кенгаши йиғилиши қачон ўтказилиши маълум бўлди
12 Сентябр, 18:27
