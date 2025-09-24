https://sputniknews.uz/20250924/mdh-davlat-oktyabr-harbiy-hamkorlik-kontseptsiya-52215715.html
МДҲ давлатлари октябрда ҳарбий ҳамкорлик концепциясини тасдиқлайди
Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) аъзо давлатлар 10-октабр куни Душанбе шаҳридаги йиғилиши чоғида 2025–2030 йилларга мўлжалланган ҳарбий ҳамкорлик концепциясини расмий равишда қабул қилиш режалаштирилмоқда
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) аъзо давлатлар 10-октябрь куни Душанбе шаҳридаги йиғилиши чоғида 2025–2030 йилларга мўлжалланган ҳарбий ҳамкорлик концепциясини расмий равишда қабул қилиш режалаштирилмоқда.МДҲ бош котиби Сергей Лебедевнинг таъкидлашича, мазкур ҳужжатда қисқа муддатли истиқболда ҳарбий ҳамкорлик йўналишлари, янги мақсадлар ҳамда кенгайтирилган фаолият стратегияси белгиланиши назарда тутади.Шунингдек, Лебедев МДҲ ҳудудида ҳарбий ҳамкорлик бугунги геосиёсий вазиятда барқарорликни таъминлаш учун муҳим восита бўлиб қолишини таъкидлади.Муқаддам МДҲга аъзо давлатлар ўтган йили Минскда ўтказилган мудофаа вазирлари кенгашининг йиғилишида ҳам 2030 йилгача бўлган ҳужжатни ривожлантириш режалари муҳокама қилинган эди.
