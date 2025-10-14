Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасида (ДХР) Красний Лиман туманидаги Новосёловка шаҳарчанинг ярмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига ҳарбий эксперт Андрей Марочко маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасида (ДХР) Красний Лиман туманидаги Новосёловка шаҳарчанинг ярмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига ҳарбий эксперт Андрей Марочко маълум қилди.Экспертнинг қўшимча қилишича, фаол хатти-ҳаракатлар натижасида Россия ҳарбийлари ДХРдаги Дерилово қишлоғи ҳудудидаги назоратни кенгайтиришга муваффақ бўлган.
Фаол хатти-ҳаракатлар натижасида Россия ҳарбийлари ДХРдаги Дерилово қишлоғи ҳудудидаги назоратни ҳам кенгайтиришга муваффақ бўлган.
“Новосёловка ҳудудида ва аҳоли пунтктинингўзида олға силжиш чоғида унинг ярми бизнинг назоратга ўтди”, - деди у.
Экспертнинг қўшимча қилишича, фаол хатти-ҳаракатлар натижасида Россия ҳарбийлари ДХРдаги Дерилово қишлоғи ҳудудидаги назоратни кенгайтиришга муваффақ бўлган.
