Россия армияси ДХРдаги Новосёловканинг ярмини назорат қилмоқда – Марочко
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/1f/50962287_0:0:3276:1844_1920x0_80_0_0_9f5875a312fa75d7e1594973ff1e4b6f.jpg
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасида (ДХР) Красний Лиман туманидаги Новосёловка шаҳарчанинг ярмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига ҳарбий эксперт Андрей Марочко маълум қилди.Экспертнинг қўшимча қилишича, фаол хатти-ҳаракатлар натижасида Россия ҳарбийлари ДХРдаги Дерилово қишлоғи ҳудудидаги назоратни кенгайтиришга муваффақ бўлган.
ТОШКЕНТ, 14 окт – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасида (ДХР) Красний Лиман туманидаги Новосёловка шаҳарчанинг ярмини назорат қилмоқда. Бу ҳақда РИА Новостига ҳарбий эксперт Андрей Марочко маълум қилди.
“Новосёловка ҳудудида ва аҳоли пунтктинингўзида олға силжиш чоғида унинг ярми бизнинг назоратга ўтди”, - деди у.
Экспертнинг қўшимча қилишича, фаол хатти-ҳаракатлар натижасида Россия ҳарбийлари ДХРдаги Дерилово қишлоғи ҳудудидаги назоратни кенгайтиришга муваффақ бўлган.