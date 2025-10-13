Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украина жангарилари 158-алоҳида механизациялашган бригада билан Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринишди. Бараварига ўт очиш жараёнида ҳужум қайтарилди, душманнинг ҳужумчи гуруҳи тўлиқ яксон қилинди
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Украина ҳарбийлари Суми йўналишида Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринди, бироқ улар тўлиқ тор-мор этилди. Бу ҳақда РИА Новостига куч ишлатар тузилмалардаги манба маълум қилди.Эслатамиз, Россия ҳарбийлари сентябрь охирида Суми вилоятидаги муҳим стратегик Юнаковка қишлоғини озод қилган эди.
Oбуна бўлиш
Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринган укрианалик ҳарбийлар тўлиқ яксон қилинган.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Украина ҳарбийлари Суми йўналишида Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринди, бироқ улар тўлиқ тор-мор этилди. Бу ҳақда РИА Новостига куч ишлатар тузилмалардаги манба маълум қилди.
“Украина жангарилари 158-алоҳида механизациялашган бригада билан Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринишди. Бараварига ўт очиш жараёнида ҳужум қайтарилди, душманнинг ҳужумчи гуруҳи тўлиқ яксон қилинди”, - дейилади хабарда.
Эслатамиз, Россия ҳарбийлари сентябрь охирида Суми вилоятидаги муҳим стратегик Юнаковка қишлоғини озод қилган эди.
