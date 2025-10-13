https://sputniknews.uz/20251013/sumi-ukq-52654539.html
Украина жангарилари 158-алоҳида механизациялашган бригада билан Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринишди. Бараварига ўт очиш жараёнида ҳужум қайтарилди, душманнинг ҳужумчи гуруҳи тўлиқ яксон қилинди
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik
. Украина ҳарбийлари Суми йўналишида Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринди, бироқ улар тўлиқ тор-мор этилди. Бу ҳақда РИА Новостига куч ишлатар тузилмалардаги манба маълум қилди.
“Украина жангарилари 158-алоҳида механизациялашган бригада билан Кондратовка ҳудудида қарши ҳужумга ўтишга уринишди. Бараварига ўт очиш жараёнида ҳужум қайтарилди, душманнинг ҳужумчи гуруҳи тўлиқ яксон қилинди”, - дейилади хабарда.
Эслатамиз, Россия ҳарбийлари сентябрь охирида Суми вилоятидаги муҳим стратегик Юнаковка қишлоғини озод қилган эди.