https://sputniknews.uz/20250926/rossiya-harbiylari-sumi-viloyati-52280603.html
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор хатти-ҳаракатлар чоғида Суми вилоятидаги душманнинг мудофааси ичкарисига кириб борди ва Суми вилоятидаги Юнаковка аҳоли пунктини озод қилд.
2025-09-26T16:25+0500
2025-09-26T16:25+0500
2025-09-26T16:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48733793_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_1c5790874f345be359440106bd7ce000.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Юнаковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ҳафта давомида “Шимол” бўлинмалари Украина армиясининг 9 та бригадаси ва иккита ҳужум полкига зарба берди. “Шимол” ҳарбийлари Харьков вилоятида ҳам ҳужум қилмоқда. У ерда улар Украина Қуролли кучларининг 6 та бригадасига зарба берган.Душман ҳафта ичида “Шимол” маъсулиятидаги ҳудудда 1250 нафагача ҳарбийси, учта танки, тўртта зирҳли машинаси, 62 та автомобили ва 15 та артиллерия қурилмасидан айрилган. Шунингдек, Украина армиясининг 9 та радио электрон кураш станцияси, 29 та ўқ-дори омбори йўқ қилинган.Юнаковка ўтган йил Курск вилоятига ҳужум қилган УҚК бўлинмалари учун асосий юк тушириш ва ортиш нуқтаси эди. Юнаковканинг қўлдан бой берилиши Украина армияси учун бу ҳудуддаги фронт вайрон бўлишига олиб келиши мумкин. Россия қўшинлари учун қишлоқ Сумига ҳужум қилиш учун плацдарм бўлиши мумкин. Шаҳаргача масофа – 20 километр. Бу йўлнинг асосий қисмини ўрмонзорлар орқали босиб ўтиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20250925/medvedev-zelenskiy-52241882.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48733793_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c4b2758723281a4e5b2d6c465d39a9ab.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия ҳарбийлари суми вилояти юнаковка озод
россия ҳарбийлари суми вилояти юнаковка озод
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Юнаковка ўтган йил Курск вилоятига ҳужум қилган УҚК бўлинмалари учун асосий юк тушириш ва ортиш нуқтаси эди.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik
. Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Юнаковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
“Ҳафта давомида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор хатти-ҳаракатлар чоғида Суми вилоятидаги душманнинг мудофааси ичкарисига кириб борди ва Суми вилоятидаги Юнаковка аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.
Ҳафта давомида “Шимол” бўлинмалари Украина армиясининг 9 та бригадаси ва иккита ҳужум полкига зарба берди. “Шимол” ҳарбийлари Харьков вилоятида ҳам ҳужум қилмоқда. У ерда улар Украина Қуролли кучларининг 6 та бригадасига зарба берган.
Душман ҳафта ичида “Шимол” маъсулиятидаги ҳудудда 1250 нафагача ҳарбийси, учта танки, тўртта зирҳли машинаси, 62 та автомобили ва 15 та артиллерия қурилмасидан айрилган. Шунингдек, Украина армиясининг 9 та радио электрон кураш станцияси, 29 та ўқ-дори омбори йўқ қилинган.
Юнаковка ўтган йил Курск вилоятига ҳужум қилган УҚК бўлинмалари учун асосий юк тушириш ва ортиш нуқтаси эди. Юнаковканинг қўлдан бой берилиши Украина армияси учун бу ҳудуддаги фронт вайрон бўлишига олиб келиши мумкин. Россия қўшинлари учун қишлоқ Сумига ҳужум қилиш учун плацдарм бўлиши мумкин. Шаҳаргача масофа – 20 километр. Бу йўлнинг асосий қисмини ўрмонзорлар орқали босиб ўтиш мумкин.