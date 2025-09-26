Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250926/rossiya-harbiylari-sumi-viloyati-52280603.html
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги муҳим стратегик қишлоқни озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳафта давомида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор хатти-ҳаракатлар чоғида Суми вилоятидаги душманнинг мудофааси ичкарисига кириб борди ва Суми вилоятидаги Юнаковка аҳоли пунктини озод қилд.
2025-09-26T16:25+0500
2025-09-26T16:25+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48733793_0:159:3075:1888_1920x0_80_0_0_1c5790874f345be359440106bd7ce000.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Юнаковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ҳафта давомида “Шимол” бўлинмалари Украина армиясининг 9 та бригадаси ва иккита ҳужум полкига зарба берди. “Шимол” ҳарбийлари Харьков вилоятида ҳам ҳужум қилмоқда. У ерда улар Украина Қуролли кучларининг 6 та бригадасига зарба берган.Душман ҳафта ичида “Шимол” маъсулиятидаги ҳудудда 1250 нафагача ҳарбийси, учта танки, тўртта зирҳли машинаси, 62 та автомобили ва 15 та артиллерия қурилмасидан айрилган. Шунингдек, Украина армиясининг 9 та радио электрон кураш станцияси, 29 та ўқ-дори омбори йўқ қилинган.Юнаковка ўтган йил Курск вилоятига ҳужум қилган УҚК бўлинмалари учун асосий юк тушириш ва ортиш нуқтаси эди. Юнаковканинг қўлдан бой берилиши Украина армияси учун бу ҳудуддаги фронт вайрон бўлишига олиб келиши мумкин. Россия қўшинлари учун қишлоқ Сумига ҳужум қилиш учун плацдарм бўлиши мумкин. Шаҳаргача масофа – 20 километр. Бу йўлнинг асосий қисмини ўрмонзорлар орқали босиб ўтиш мумкин.
https://sputniknews.uz/20250925/medvedev-zelenskiy-52241882.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/04/48733793_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_c4b2758723281a4e5b2d6c465d39a9ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия ҳарбийлари суми вилояти юнаковка озод
россия ҳарбийлари суми вилояти юнаковка озод

Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги муҳим стратегик қишлоқни озод қилди

16:25 26.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Юнаковка ўтган йил Курск вилоятига ҳужум қилган УҚК бўлинмалари учун асосий юк тушириш ва ортиш нуқтаси эди.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Юнаковка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

“Ҳафта давомида “Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари ҳужумкор хатти-ҳаракатлар чоғида Суми вилоятидаги душманнинг мудофааси ичкарисига кириб борди ва Суми вилоятидаги Юнаковка аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилади хабарда.

Ҳафта давомида “Шимол” бўлинмалари Украина армиясининг 9 та бригадаси ва иккита ҳужум полкига зарба берди. “Шимол” ҳарбийлари Харьков вилоятида ҳам ҳужум қилмоқда. У ерда улар Украина Қуролли кучларининг 6 та бригадасига зарба берган.
Душман ҳафта ичида “Шимол” маъсулиятидаги ҳудудда 1250 нафагача ҳарбийси, учта танки, тўртта зирҳли машинаси, 62 та автомобили ва 15 та артиллерия қурилмасидан айрилган. Шунингдек, Украина армиясининг 9 та радио электрон кураш станцияси, 29 та ўқ-дори омбори йўқ қилинган.
Юнаковка ўтган йил Курск вилоятига ҳужум қилган УҚК бўлинмалари учун асосий юк тушириш ва ортиш нуқтаси эди. Юнаковканинг қўлдан бой берилиши Украина армияси учун бу ҳудуддаги фронт вайрон бўлишига олиб келиши мумкин. Россия қўшинлари учун қишлоқ Сумига ҳужум қилиш учун плацдарм бўлиши мумкин. Шаҳаргача масофа – 20 километр. Бу йўлнинг асосий қисмини ўрмонзорлар орқали босиб ўтиш мумкин.
Дмитрий Медведев, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
“Бомбапаноҳгоҳ ёрдам бермайди": Медведев Зеленскийни огоҳлантирди
Кеча, 17:14
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0