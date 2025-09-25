Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
“Бомбапаноҳгоҳ ёрдам бермайди": Медведев Зеленскийни огоҳлантирди
"Бомбапаноҳгоҳ ёрдам бермайди": Медведев Зеленскийни огоҳлантирди
Sputnik Ўзбекистон
Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ қутқара олмайди, буни ёдда тутмоқ даркор. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Владимир Зеленскийнинг таҳдидларига жавобан маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ қутқара олмайди, буни ёдда тутмоқ даркор. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Владимир Зеленскийнинг таҳдидларига жавобан маълум қилди.АввалроқЗеленский Россия расмийларига нисбатан таҳдид қилиб, бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билишларини тавсия қилганди.
украина
“Бомбапаноҳгоҳ ёрдам бермайди": Медведев Зеленскийни огоҳлантирди

17:14 25.09.2025
Oбуна бўлиш
Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Зеленскийнинг Кремль расмийлари бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билиши кераклиги ҳақидаги сўзларига жавоб қайтарди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ қутқара олмайди, буни ёдда тутмоқ даркор. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Владимир Зеленскийнинг таҳдидларига жавобан маълум қилди.

“Киев бангиси дедики, у Американинг узоқ масофали қуролини қўллаганда яшириниш учун Кремль бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билиши шарт. Бадбашара бошқа нарсани билиши даркор: Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ ёрдам бера олмайди. Америкаликлар ҳам буни ёдда тутиши керак”, - дея ёзди Медведев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.

АввалроқЗеленский Россия расмийларига нисбатан таҳдид қилиб, бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билишларини тавсия қилганди.
Заседание программной комиссии партии Единая Россия - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
НАТОга дронларни уриб туширишга рухсат бериш Россия билан урушни англатади – Медведев
15 Сентябр, 14:19
