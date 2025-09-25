https://sputniknews.uz/20250925/medvedev-zelenskiy-52241882.html
“Бомбапаноҳгоҳ ёрдам бермайди": Медведев Зеленскийни огоҳлантирди
Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ қутқара олмайди, буни ёдда тутмоқ даркор. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Владимир Зеленскийнинг таҳдидларига жавобан маълум қилди.
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
дмитрий медведев
владимир зеленский
россия
украина
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ қутқара олмайди, буни ёдда тутмоқ даркор. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Владимир Зеленскийнинг таҳдидларига жавобан маълум қилди.АввалроқЗеленский Россия расмийларига нисбатан таҳдид қилиб, бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билишларини тавсия қилганди.
украина
Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Зеленскийнинг Кремль расмийлари бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билиши кераклиги ҳақидаги сўзларига жавоб қайтарди.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ қутқара олмайди, буни ёдда тутмоқ даркор. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев Владимир Зеленскийнинг таҳдидларига жавобан маълум қилди.
“Киев бангиси дедики, у Американинг узоқ масофали қуролини қўллаганда яшириниш учун Кремль бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билиши шарт. Бадбашара бошқа нарсани билиши даркор: Россия шундай қуролни қўллаши мумкинки, ундан бомбапаноҳгоҳ ёрдам бера олмайди. Америкаликлар ҳам буни ёдда тутиши керак”, - дея ёзди Медведев ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида. Унинг сўзларидан РИА Новости иқтибос келтирган.
АввалроқЗеленский Россия расмийларига нисбатан таҳдид қилиб, бомбапаноҳгоҳ қаерда жойлашганини билишларини тавсия қилганди.