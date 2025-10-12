Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251012/ukraina-davlat-lukashenko-52648654.html
Фронтдаги вазият Украина давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин – Лукашенко
Фронтдаги вазият Украина давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин – Лукашенко
Sputnik Ўзбекистон
Ҳарбий ҳаракатлар ҳудудидаги вазият Украинанинг давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин. Беларусь президенти Александр Лукашенко шундай фикр билдирди. Беларусь етакчисининг таъкидлашича, у ҳар куни Россия Қуролли кучлари фронтда фаол олға силжиётганини кузатмоқда. Лукашенко тез ҳаракат қилиш кераклигини қайд этди.
2025-10-12T17:00+0500
2025-10-12T17:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
александр лукашенко
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0c/52648796_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_d52c1a030ededd3281af8591ae3979b1.jpg
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Ҳарбий ҳаракатлар ҳудудидаги вазият Украинанинг давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин. Беларусь президенти Александр Лукашенко шундай фикр билдирди.Беларусь етакчисининг таъкидлашича, у ҳар куни Россия Қуролли кучлари фронтда фаол олға силжиётганини кузатмоқда. Лукашенко тез ҳаракат қилиш кераклигини қайд этди.Лукашенконинг қўшимча қилишича, Украина можаросини ҳал қилиш муаммоси Владимир Зеленскийда.Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида эканини маълум қилганди.Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоқда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
https://sputniknews.uz/20251012/rossiya-ukraina-mojaro-52647589.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0c/52648796_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_889d1cc882923c78d0a37089e6e0430b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина россия махсус операция уруш вазият маълумот
украина россия махсус операция уруш вазият маълумот

Фронтдаги вазият Украина давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин – Лукашенко

17:00 12.10.2025
© Sputnik / Алексей НикольскийАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2025
© Sputnik / Алексей Никольский
Oбуна бўлиш
Лукашенконинг қўшимча қилишича, Украина можаросини ҳал қилиш муаммоси Владимир Зеленскийда.
ТОШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Ҳарбий ҳаракатлар ҳудудидаги вазият Украинанинг давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин. Беларусь президенти Александр Лукашенко шундай фикр билдирди.
Беларусь етакчисининг таъкидлашича, у ҳар куни Россия Қуролли кучлари фронтда фаол олға силжиётганини кузатмоқда. Лукашенко тез ҳаракат қилиш кераклигини қайд этди.
“Бу Украинанинг давлат сифатида йўқ бўлишига олиб келиши мумкин”, - деди сиёсатчи “Россия 1” журналисти Павел Зарубинга берган интервьюсида.
Лукашенконинг қўшимча қилишича, Украина можаросини ҳал қилиш муаммоси Владимир Зеленскийда.
Аввалроқ Россия президенти Владимир Путин Мудофаа вазирлиги ва Бош штаб раҳбарияти билан йиғилишда махсус ҳарбий операция ҳудудидаги бутун жанговар туташув чизиқлари бўйлаб стратегик ташаббус Россия Қуролли кучлари томонида эканини маълум қилганди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, Украина армияси бутун фронт бўйлаб чекинмоқда, Россия армияси эса 5 минг кв. км. ва 219 та аҳоли пунктини назоратга олган.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилишга тайёр – Песков
16:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0