Москвада Мудофаа вазирлиги зобитига қарши терактнинг олди олинди
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Москвада Россия Федерал Хавфсизлик хизмати (ФХХ) Мудофаа вазирлигининг юқори лавозимли зобитига қарши терактнинг олдини олди. Бу ҳақда Россия ФХХ ахборот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, терактни Украина махсус кучлари “Ислом давлати”* билан биргаликда тайёрлаган.Тўрт киши қўлган олинган. Улар орасида – режалаштирилган жиноятнинг изини яширишга алоқадор 3 нафар россиялик ва теракт ижрочиси бўлиши керак бўлган марказий осиёлик.Россия ФХХ маълумотларига кўра, теракт ижрочисини Россия ва Ўзбекистон қидирувга берган “Ислом давлати”* аъзоси Саидакбар Ғуломов ёллаган. Ғуломов Россия Қуролли кучларининг радиацион, кимёвий ва биологик ҳимоя қўшинлари бошлиғи генерал-лейтенант Игорь Кириллов ўлдирилишига ҳам алоқадор.У ижрочи ҳаракатлари Украина ва Ғарбий Европа мамлакатлари ҳудудларидан масофавий тарзда бошқарган, унга пул ва суиқасд уюштириш тайёрланган ҳарбий ҳақидаги маълумотларни тақдим этган.Таъкидланишича, Украина махсус хизматлари дронлар ёрдамида портловчи ва бомба учун бошқа таркибий қисмларни Россия ҳудудига ноқонуний етказиб берган. Уни Москванинг зич аҳоли яшайдиган жойида портланиш режалаштирилган. Қурилма 70 м радиусдаги кишиларни йўқ қилиши керак бўлган.Қўлга олинган россияликлар Россия ҳудудидаги фирибгарлар call-марказлари фаолиятига кўмаклашишган.Россия ЖКнинг теракт ва портловчи моддаларни ноқонуний олиб, бериш ва сақлаш моддалари билан жиноий иш очилган.
