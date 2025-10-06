https://sputniknews.uz/20251006/rossiya-fxx-terakt-52491070.html
Россия ФХХ Пятигорск ва Красноярскда режалаштирилган терактларнинг олдини олди
Россия ФХХ Пятигорск ва Красноярскда режалаштирилган терактларнинг олдини олди
Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Красноярск ва Ставрополь ўлкаларида яҳудийлар объектларига режалаштирилган терактларнинг олди олинди. Маълум қилинишича, Красноярскда шаҳар синагогасида қўлбола портлаш қурилилмаси ёрдамида портлаш уюштиришни режалаштирилган икки марказий осиёлик қўлга олинган.
2025-10-06T13:56+0500
2025-10-06T13:56+0500
2025-10-06T13:56+0500
россия
россия федерал хавфсизлик хизмати (фхх)
теракт
террорчилар
террорчилик уюшмаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52491213_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6e90941c48d45cc8d2b487a2c97a60f.jpg
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik. Россиянинг Красноярск ва Ставрополь ўлкаларида яҳудийлар объектларига режалаштирилган терактларнинг олди олинди. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, Красноярскда шаҳар синагогасида қўлбола портлаш қурилилмаси ёрдамида портлаш уюштиришни режалаштирилган икки марказий осиёлик қўлга олинган.Улар ташландиқ бинода портловчи қурилмаларни тайёрлаш учун керак бўладиган таркибий қисмларни яширгани аниқланган.Пятигорскда Яҳудийлар диний жамияти биносига ёнувчи аралашмали бутилка улоқтиришни режалаштирган россиялик қўлга олинган. Ундан иккита телефон ва алоқа воситалари мусодара қилинган. Алоқа воситаларида Telegram орқали хорижлик мувофиқлаштирувчиси билан ёзилмалари аниқланган.Ҳолатлар юзасидан Россия Жиноят кодексининг теракт уюштиришга тайёргарлик кўриш ва террорчилар фаолиятига кўмаклашиш моддалари билан жиноий иш очилган.Россия ФХХнинг қайд этишича, терактлар Фаластин аҳолисини ҳимоя қилиш баҳонасида тайёрланган. Аслида эса террорчилар миллий адоват қўзғатиш ва бутун Россия бўйлаб 2023 йил октябрида Доғистонда бўлгани каби оммавий намойишларни келтириб чиқаришни исташган.
https://sputniknews.uz/20250818/fxx-qrim-koprigida-rejalashtirilgan-navbatdagi-teraktning-oldini-oldi-51308267.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/06/52491213_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8f14984a2ef6aab6caf1ba14b564fadb.jpg
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах
Sputnik Ўзбекистон
Кадры задержания подозреваемых в подготовке терактов на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях публикует ФСБ России
2025-10-06T13:56+0500
true
PT1M40S
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия фхх теракт
Россия ФХХ Пятигорск ва Красноярскда режалаштирилган терактларнинг олдини олди
Россия ФХХнинг қайд этишича, терактлар Фаластин аҳолисини ҳимоя қилиш баҳонасида тайёрланган. Аслида эса террорчилар миллий адоват қўзғатиш ва оммавий намойишларни келтириб чиқиришни ният қилишган.
ТОШКЕНТ, 6 окт – Sputnik
. Россиянинг Красноярск ва Ставрополь ўлкаларида яҳудийлар объектларига режалаштирилган терактларнинг олди олинди. Бу ҳақда Россия Федерал хавфсизлик хизмати (ФХХ) матбуот хизмати хабар берди.
Маълум қилинишича, Красноярскда шаҳар синагогасида қўлбола портлаш қурилилмаси ёрдамида портлаш уюштиришни режалаштирилган икки марказий осиёлик қўлга олинган.
Улар ташландиқ бинода портловчи қурилмаларни тайёрлаш учун керак бўладиган таркибий қисмларни яширгани аниқланган.
Пятигорскда Яҳудийлар диний жамияти биносига ёнувчи аралашмали бутилка улоқтиришни режалаштирган россиялик қўлга олинган. Ундан иккита телефон ва алоқа воситалари мусодара қилинган. Алоқа воситаларида Telegram орқали хорижлик мувофиқлаштирувчиси билан ёзилмалари аниқланган.
Ҳолатлар юзасидан Россия Жиноят кодексининг теракт уюштиришга тайёргарлик кўриш ва террорчилар фаолиятига кўмаклашиш моддалари билан жиноий иш очилган.
Россия ФХХнинг қайд этишича, терактлар Фаластин аҳолисини ҳимоя қилиш баҳонасида тайёрланган. Аслида эса террорчилар миллий адоват қўзғатиш ва бутун Россия бўйлаб 2023 йил октябрида Доғистонда бўлгани каби оммавий намойишларни келтириб чиқаришни исташган.