Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250818/fxx-qrim-koprigida-rejalashtirilgan-navbatdagi-teraktning-oldini-oldi-51308267.html
ФХХ Қрим кўпригида режалаштирилган навбатдаги терактнинг олдини олди
ФХХ Қрим кўпригида режалаштирилган навбатдаги терактнинг олдини олди
Sputnik Ўзбекистон
ФХХ Chevrolet Volt русумли гибрид машинада ўрнатилган ниқобланган портловчи мосламани аниқлади. 18.08.2025, Sputnik Ўзбекистон
2025-08-18T11:05+0500
2025-08-18T12:01+0500
россия
фхх
портлаш
теракт
қрим
украина
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/12/51310249_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_f24d8524a9d1384be596d27fb8758bd3.jpg
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати Украина махсус хизматларининг Қрим кўпригида навбатдаги терактини фош қилди.Гуёки Россия фуқароси томонидан ЕИ ҳудудида харид қилинган гибрид автомобил бир қатор давлатлар орқали ўтиб Россия-Грузия чегарасидаги “Верхний Ларс” халқаро назорат-ўтказиш пункти орқали Россияга кириб келган.Украиналик террорчиларнинг барча ҳийла-найрангларига қарамай, Россия ФХХ ушбу режани фош этишга, Chevrolet Volt русумли гибрид машинада ўрнатилган ниқобланган портловчи мосламани аниқлаш ва зарарсизлантиришга, ушбу ишда иштирок этган барча шахсларни ҳибсга олишга муваффақ бўлди.
қрим
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/12/51310249_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_5793bc0f9e746e02e5ee48eeb44d5797.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, фхх, портлаш, теракт, қрим, украина, видео
россия, фхх, портлаш, теракт, қрим, украина, видео

ФХХ Қрим кўпригида режалаштирилган навбатдаги терактнинг олдини олди

11:05 18.08.2025 (янгиланди: 12:01 18.08.2025)
© Иллюстрация РИА НовостиКрымский мост
Крымский мост - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.08.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Oбуна бўлиш
Эксклюзив
ФХХ Chevrolet Volt русумли гибрид машинада ўрнатилган ниқобланган портловчи мосламани аниқлади.
ТОШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Россия Федерал Хавфсизлик хизмати Украина махсус хизматларининг Қрим кўпригида навбатдаги терактини фош қилди.
Гуёки Россия фуқароси томонидан ЕИ ҳудудида харид қилинган гибрид автомобил бир қатор давлатлар орқали ўтиб Россия-Грузия чегарасидаги “Верхний Ларс” халқаро назорат-ўтказиш пункти орқали Россияга кириб келган.
Шундан сўнг юқори қувватли бомба ўрнатилган машина бошқа ҳайдовчига топширилиши ва Краснодар ўлкасига юборилиши режалаштирилган. Уни Қрим кўприги орқали ўтиш вақти портлатиб юбориш режалаштирилган эди. Бундан сўнгги ҳайдовчининг ўзи ҳам бехабар бўлган.
Украиналик террорчиларнинг барча ҳийла-найрангларига қарамай, Россия ФХХ ушбу режани фош этишга, Chevrolet Volt русумли гибрид машинада ўрнатилган ниқобланган портловчи мосламани аниқлаш ва зарарсизлантиришга, ушбу ишда иштирок этган барча шахсларни ҳибсга олишга муваффақ бўлди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0