Медведев: Киевга “Tomahawk” етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якун топади
Украинага “Tomahawk” ракеталарининг эҳтимолий етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин, ва аввало АҚШ президенти Дональд Трампнинг ўзи учун. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев маълум қилди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52557563_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_a40e6568bfe435dc2e018cafcf258efe.jpg
Медведев: Киевга “Tomahawk” етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якун топади
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Украинага “Tomahawk” ракеталарининг эҳтимолий етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин, ва аввало АҚШ президенти Дональд Трампнинг ўзи учун. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев маълум қилди.
У Трампнинг, агар Россия президенти Владимир Путин Украина можаросини ҳал этмаса, бу у учун ёмон якунлашини ҳақидаги таҳдидларини эслатган.
“Агар “бизнес тинчликпарвар” “Томагавклар” ҳақида бўлса, ибора нотўғри. Бу ракеталарни етказиб бериш ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин. Ва аввало – Трампнинг ўзи учун”, - дея ёзди Медведев ўзининг Telegram-каналида.
Трамп аввалроқ, агар можаро ҳал этилмаса, АҚШ Украинага “Tomahawk” ракеталарини бериши мумкинлигини айтганди.
Путин АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келишини қайд этганди.
Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.