Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20251013/medvedev-kiev-tomahawk-52665613.html
Медведев: Киевга “Tomahawk” етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якун топади
Медведев: Киевга “Tomahawk” етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якун топади
Sputnik Ўзбекистон
Украинага “Tomahawk” ракеталарининг эҳтимолий етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин, ва аввало АҚШ президенти Дональд Трампнинг ўзи учун. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев маълум қилди.
2025-10-13T15:09+0500
2025-10-13T15:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий медведев
ақш
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52557563_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_a40e6568bfe435dc2e018cafcf258efe.jpg
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Украинага “Tomahawk” ракеталарининг эҳтимолий етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин, ва аввало АҚШ президенти Дональд Трампнинг ўзи учун. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев маълум қилди.У Трампнинг, агар Россия президенти Владимир Путин Украина можаросини ҳал этмаса, бу у учун ёмон якунлашини ҳақидаги таҳдидларини эслатган.Трамп аввалроқ, агар можаро ҳал этилмаса, АҚШ Украинага “Tomahawk” ракеталарини бериши мумкинлигини айтганди.Путин АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келишини қайд этганди. Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.
https://sputniknews.uz/20251007/kreml-ukraina-tomahawk-52519989.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/08/52557563_210:0:2679:1852_1920x0_80_0_0_b3c8b68880be85051fd90b8e7fa9e100.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
украина “tomahawk” ракеталари россия ақш
украина “tomahawk” ракеталари россия ақш

Медведев: Киевга “Tomahawk” етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якун топади

15:09 13.10.2025
© Getty Images / CORBIS/CorbisРакета Tomahawk во время испытаний в Неваде
Ракета Tomahawk во время испытаний в Неваде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.10.2025
© Getty Images / CORBIS/Corbis
Oбуна бўлиш
Трампнинг айтишича, агар можаро ҳал этилмаса, АҚШ Украинага “Tomahawk” ракеталарини бериши мумкин.
ТОШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Украинага “Tomahawk” ракеталарининг эҳтимолий етказиб берилиши ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин, ва аввало АҚШ президенти Дональд Трампнинг ўзи учун. Бу ҳақда Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев маълум қилди.
У Трампнинг, агар Россия президенти Владимир Путин Украина можаросини ҳал этмаса, бу у учун ёмон якунлашини ҳақидаги таҳдидларини эслатган.

“Агар “бизнес тинчликпарвар” “Томагавклар” ҳақида бўлса, ибора нотўғри. Бу ракеталарни етказиб бериш ҳамма учун ёмон якунланиши мумкин. Ва аввало – Трампнинг ўзи учун”, - дея ёзди Медведев ўзининг Telegram-каналида.

Трамп аввалроқ, агар можаро ҳал этилмаса, АҚШ Украинага “Tomahawk” ракеталарини бериши мумкинлигини айтганди.
Путин АҚШнинг Украинага “Tomahawk” қанотли ракеталарини эҳтимолий етказиб бериш қарори Россия ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг ижобий интилишларининг барбод бўлишига олиб келишини қайд этганди. Бу ракеталарни Украина америкалик ҳарбийларнинг иштирокисиз қўллай олмайди.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Кремль Украинага эҳтимолий “Tomahawk” етказиб берилиши оқибатларидан огоҳлантирди
7 Октябр, 16:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0