Ўзбекистон ва Беларусь терроризм ва жиноятчиликка қарши курашишни кучайтиради
Тошкентда Ўзбекистон ва Беларусь ИИВ ишчи гуруҳининг учрашуви бўлиб ўтди. Томонлар хавфсизлик ва жиноятчиликка қарши ҳамкорликни муҳокама қилди.
2025-10-07T18:18+0500
2025-10-07T18:18+0500
2025-10-07T18:18+0500
ТОШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Беларусь республикалари ички ишлар вазирликлари ўртасидаги идоралараро мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳнинг навбатдаги учрашуви ўтказилди. Бу ҳақда ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Учрашувда вазирликлар ўртасидаги идоралараро ҳамкорлик муносабатлари, хавфсизликни таъминлаш, терроризм, экстремизм, трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши курашишда ҳамкорликни янада кучайтириш билан боғлиқ масалалар муҳокама қилинди.Очиқ ва конструктив руҳда ўтган тадбир якунида идоралараро мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ учрашувининг баённомаси имзоланди.Шунингдек, Беларусь делегациясининг Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси ва Тошкент шаҳрида хавфсиз туризмни таъминлаш бўлинмалари фаолияти билан танишиши режалаштирилган.
ўзбекистон
беларусь
Янгиликлар
uz_UZ
Тадбирда икки давлат ички ишлар вазирликлари ўртасида терроризм, экстремизм ва трансмиллий жиноятчиликка қарши курашда ҳамкорликни янада кучайтириш бўйича фикр алмашилди
