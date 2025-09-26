https://sputniknews.uz/20250926/iiv-narkotrafik-xavfsizlik-hamkorlik-52283590.html
Ўзбекистон ва Қирғизистон терроризм ва жиноятчиликка қарши ҳамкорликни кучайтиради
Жалолобод шаҳрида Ўзбекистон ва Қирғизистон ички ишлар органлари иштирокида ишчи гуруҳ йиғилиши ўтди. Томонлар жиноятчиликнинг олдини олиш ва чегара хавфсизлигини мустаҳкамлаш чораларини муҳокама қилди
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. 25-26 сентябрь кунлари Ўзбекистон ва Қирғизистон Идоралараро ҳамкорликни мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳининг икки давлатнинг чегараолди ички ишлар органлари раҳбарлари иштирокида навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Қирғизистонинг Жалолобод шаҳрида бўлиб ўтган ушбу тадбирда икки давлат ички ишлар вазирларининг ўринбосарлари бошчилигида, соҳавий хизмат раҳбарлари ҳамда чегараолди вилоятларнинг ички ишлар бошқармалари бошлиқлари иштирокидаги делегациялар қатнашди.Томонлар икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва тажриба бўлишувини самарадорлигини ошириш, шунингдек, ахборот алмашинувини фаоллаштириш юзасидан келишиб олдилар. Тадбир натижалари Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, чегараолди ҳудудларда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган яна бир муҳим қадам бўлди.
Жалолобод шаҳрида икки давлат ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари экстремизм, терроризм ва кибержиноятчиликка қарши ҳамкорликни кучайтиришни муҳокама қилди
25-26 сентябрь кунлари Ўзбекистон ва Қирғизистон Идоралараро ҳамкорликни мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳининг икки давлатнинг чегараолди ички ишлар органлари раҳбарлари иштирокида навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Ўзбекистон ИИВ матбуот хизмати хабар берди
Қирғизистонинг Жалолобод шаҳрида бўлиб ўтган ушбу тадбирда икки давлат ички ишлар вазирларининг ўринбосарлари бошчилигида, соҳавий хизмат раҳбарлари ҳамда чегараолди вилоятларнинг ички ишлар бошқармалари бошлиқлари иштирокидаги делегациялар қатнашди.
Йиғилишда томонлар ҳамкорликда жиноятчиликнинг олдини олиш, жумладан, экстремизм, терроризм, ноқонуний миграция, наркотик моддалар айланмаси ва кибержиноятчиликка қарши кураш чора-тадбирларини муҳокама қилинди.
Томонлар икки томонлама ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва тажриба бўлишувини самарадорлигини ошириш, шунингдек, ахборот алмашинувини фаоллаштириш юзасидан келишиб олдилар.
Тадбир натижалари Ўзбекистон ва Қирғизистон ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш, шунингдек, чегараолди ҳудудларда хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган яна бир муҳим қадам бўлди.