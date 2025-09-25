https://sputniknews.uz/20250925/kuchli-tasir-dori-kontrabanda-52234611.html
Қиймати 6 млрд сўмлик кучли таъсир қилувчи дорилар контрабандасига чек қўйилди
Қиймати 6 млрд сўмлик кучли таъсир қилувчи дорилар контрабандасига чек қўйилди
ДХХ маълумотига кўра, Ўзбекистон–Қирғизистон чегарасида ўтказилган тезкор тадбирлар чоғида катта миқдорда кучли таъсир қилувчи дори воситалари аниқланди. Уларнинг умумий қиймати 6 миллиард сўмдан ортиқни ташкил этди
ТОШКЕНТ, 25 сен — Sputnik.
Ўзбекистон–Қирғизистон давлат чегарасида номаълум шахслар кучли таъсир қилувчи дори воситаларини қолдириб кетгани аниқланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) матбуот хизмати маълум қилди
.
Қайд этилишича, ДХХ Чегара қўшинлари ҳарбий хизматчилари ва Фарғона вилояти бўйича бошқармаси ходимлари ҳамкорлигида ўтказилган тезкор-қидирув тадбирлари жараёнида чегаранинг Қувасой шаҳри Полмон МФЙ ҳудудидан ўтувчи қисмида катта миқдорда дорилар қолдириб кетилгани фош этилган.
Терговга қадар текширув давомида Қирғиз Республикасидан контрабанда йўли билан ўтказилган жами 7 дона қутиларда умумий қиймати 6 млрд 19 млн 980 минг сўмлик 53 522 дона “Регапен” ва 20 000 дона “Зардекс” кучли таъсир қилувчи дори воситалари борлиги маълум бўлди.
Ҳозирда ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 246-моддаси 1-қисми (контрабанда) ва 251-1-моддаси 5-қисми (Гиёҳвандлик воситалари ёки кучли таъсир қилувчи моддалар тарқатиш) билан жиноят иши қўзғатилган.
Дори воситалари эгаларининг шахсини аниқлаш бўйича зарур чора-тадбирлар кўриляпти.