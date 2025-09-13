https://sputniknews.uz/20250913/bolalar-olimiga-sababa-bolgan-dorilar-yoq-qilindi--51939547.html
Болалар ўлимига сабаб бўлган дорилар йўқ қилинди
Болалар ўлимига сабаб бўлган дорилар йўқ қилинди
13.09.2025
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.Тошкентда "Док-1 Макс" сиропи иши бўйича 3,2 млн донадан ортиқ дори йўқ қилинди. Бу ҳақда Мажбурий ижро бюроси маълум қилди. Шу жумладан, болалар ҳалокати ва ногиронлигига сабабчи бўлган “Док1 Макс” ва “Амбронол” дори воситалари ҳам тегишли тартибда махсус печларда ёқиш орқали зарарсизлантирилмоқда.Эслатиб ўтамиз, ушбу дори воситаларидан фойдаланиш оқибатида Ўзбекистонда камида 68 бола ҳалок бўлган, 16 мингдан зиёд болалар ногирон бўлиб қолган эди.2022 йилда бўлиб ўтган суд ушбу ишда айбдор деб топилган Ўзбекистон ва Ҳиндистон фуқароларига максимал муддат (16-20 йил) жазо тайинлаган эди.
Болалар ўлимига сабаб бўлган дорилар йўқ қилинди
10:00 13.09.2025 (янгиланди: 10:16 13.09.2025)
3,2 млн дона “Док1 Макс” ва “Амбронол” дори воситалари махсус печларда ёқилди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.Тошкентда "Док-1 Макс" сиропи иши бўйича 3,2 млн донадан ортиқ дори йўқ қилинди. Бу ҳақда Мажбурий ижро бюроси маълум қилди.
МИБнинг Тошкент шаҳар бошқармаси томонидан Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судининг ижро варақасига асосан, “Quramax Medical” МЧЖ ҳамда божхона омборхоналарида сақланаётган 3,2 млн. дондан зиёд дори воситалари йўқ қилинди, дейилади хабарда.
Шу жумладан, болалар ҳалокати ва ногиронлигига сабабчи бўлган “Док1 Макс” ва “Амбронол” дори воситалари ҳам тегишли тартибда махсус печларда ёқиш орқали зарарсизлантирилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ушбу дори воситаларидан фойдаланиш оқибатида Ўзбекистонда камида 68 бола ҳалок бўлган, 16 мингдан зиёд болалар ногирон бўлиб қолган эди.
2022 йилда бўлиб ўтган суд ушбу ишда айбдор деб топилган Ўзбекистон ва Ҳиндистон фуқароларига максимал муддат (16-20 йил) жазо тайинлаган эди.