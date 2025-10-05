МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик спортчилар бир кунда рекорд даражадаги медалга эга чиқишди
© Пресс-служба НОК УзбекистанаИгры СНГ: сборная Узбекистана за один день завоевала рекордные 27 медалей
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
Бир кунда ўзбекистонлик спортчилар 10 та олтин, 6 та кумуш ва 11 та бронза медалга сазовор бўлишди.
ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ортда қолган кун Ўзбекистон делегацияси Озарбайжонда ташкил этилаётган III МДҲ ўйинларида ўзининг энг яхши иштирокини ўтказди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.
Кун давомида ўзбекистонлик спортчилар 10 та олтин, 6 та кумуш ва 11 та бронза медалини жамғаришди.
Олтин:
Назокат Марданова (бокс, -50 кг)
Сабина Мирзаева (бокс, -52 кг)
Қумринисо Имомалиева (бокс, -54 кг)
Фарзуна Рўзиева (бокс, -57 кг)
Рушанабону Исаева (бокс, -62 кг)
Зарина Бобоназарова (дзюдо, +70 кг)
Алибек Дурдиев (дзюдо, +90 кг)
Қиличбозлик (йигитлар, жамоавий сабля)
Озодбек Алижонов (эркин кураш, -55 кг)
Жамшид Юсупов (эркин кураш, -80 кг)
Кумуш:
Саодат Қорабоева (дзюдо, -48 кг)
Мусурмонқул Ахроров (дзюдо, -90 кг)
Қиличбозлик (қизлар, жамоавий шпага)
Бону Эгамбердиева (каратэ, -68 кг)
Нафиса Шомуротова (қизлар кураши, -43 кг)
Жавоҳир Соҳибов (ўқ отиш, 10 метрдан пневматик милтиқ)
Бронза:
Моҳинур Оллоберганова (дзюдо, -40 кг)
Алина Колючева (дзюдо, -44 кг)
Нигина Умурзоқова (дзюдо, -52 кг)
Мафтуна Аҳмедова (дзюдо, -57 кг)
Зуҳра Умарова (дзюдо, -63 кг)
Дилшод Каримов (дзюдо, -60 кг)
Санжарбек Ашуров (дзюдо, -66 кг)
Садулла Равшанов (дзюдо, -73 кг)
Моҳларойим Ҳакимжонова (каратэ, +68 кг)
Шуҳратжон Намозов (каратэ, -84 кг)
Иброҳим Алиев (эркин кураш, -65 кг)
25 сентябрь-9 октябрь кунлари Озарбайжонда III МДҲ ўйинлари бўлиб ўтмоқда. Ўйинларда Ўзбекистон делегацияси 254 нафар спортчи билан иштирок этмоқда.