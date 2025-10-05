https://sputniknews.uz/20251005/mdh-oyinlari-52475099.html

МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик спортчилар бир кунда рекорд даражадаги медалга эга чиқишди

МДҲ ўйинлари: ўзбекистонлик спортчилар бир кунда рекорд даражадаги медалга эга чиқишди

Бир кунда ўзбекистонлик спортчилар 10 та олтин, 6 та кумуш ва 11 та бронза медалга сазовор бўлишди. 05.10.2025, Sputnik Ўзбекистон

ТОШКЕНТ, 5 окт – Sputnik. Ортда қолган кун Ўзбекистон делегацияси Озарбайжонда ташкил этилаётган III МДҲ ўйинларида ўзининг энг яхши иштирокини ўтказди, дея хабар берди Миллий олимпия қўмитаси.Кун давомида ўзбекистонлик спортчилар 10 та олтин, 6 та кумуш ва 11 та бронза медалини жамғаришди.Олтин:Кумуш:Бронза:25 сентябрь-9 октябрь кунлари Озарбайжонда III МДҲ ўйинлари бўлиб ўтмоқда. Ўйинларда Ўзбекистон делегацияси 254 нафар спортчи билан иштирок этмоқда.

