Ўзбекистон делегацияси Озарбайжондаги МДҲ ўйинларига жўнаб кетди
Ўзбекистон делегацияси Озарбайжондаги МДҲ ўйинларига жўнаб кетди
25 сентябрь – 9 октябрь кунлари Озарбайжонда МДҲ ўйинлари бўлиб ўтади. Ўзбекистон делегацияси 23 спорт турида 254 спортчи билан иштирок этади.
ТОШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. 25 сентябрь-9 октябрь кунлари Озарбайжонда III МДҲ ўйинлари бўлиб ўтади. Бу ҳақда Ўзбекистон Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Мазкур мусобақада қатнашадиган Ўзбекистон терма жамоаси Озарбайжонга йўл олди. Спортчилар 23 та йўналишда беллашади: стол тенниси, стенддан отиш, бадминтон, футбол, ўқ отиш, сузиш, волейбол, эркин кураш, аёллар кураши, юнон-рум кураши, баскетбол 3х3, қиличбозлик, самбо, дзюдо, таэквондо WT, академик эшкак эшиш, байдарка ва каноэда эшкак эшиш, каратэ, бадиий гимнастика, трамплин, човгон, камондан отиш ва бокс.Эслатамиз, 2023 йилда Беларусда бўлиб ўтган иккинчи МДҲ ўйинларида Ўзбекистон делегацияси 28 та олтин, 25 та кумуш ва 53 та бронза, жами 106 та медаль билан умумжамоа ҳисобида Россия ва Беларус мамлакатларидан кейин учинчи ўринни эгаллаган эди.
ўзбекистон
10:57 24.09.2025
