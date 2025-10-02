Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Озарбайжон футбол бўйича U-20 жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистон ва Озарбайжон 2027 йилги ФИФА U-20 жаҳон чемпионатига мезбонлик қилади. Бу ҳақда Ўзбекистон футбол ассоциацияси хабар берди.Тегишли қарор ФИФА кенгашининг навбатдаги йиғилишида қабул қилинган.Таъкидланишича, мазкур мусобақа ФИФА томонидан ўтказиладиган миллий терма жамоалар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан кейинги иккинчи нуфузли мусобақа ҳисобланади.Ўзбекистон ва Озарбайжон бу жаҳон чемпионати мезбонлиги учун июлда биргаликда ариза берганди.
Мазкур мусобақа ФИФА томонидан ўтказиладиган миллий терма жамоалар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан кейинги иккинчи нуфузли мусобақа ҳисобланади.
Сборная Узбекистана по футболу начала турнир CAFA с ничьей с командой Омана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2025
Футбол: Ўзбекистон Кувайт билан ўртоқлик учрашуви ўтказади
12:59
