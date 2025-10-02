Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251002/uzbekistan-energetika-tizim-kuz-qish-mavsum-52413003.html
Ўзбекистонда энергетика тизими куз-қиш мавсумига ўтди
Ўзбекистонда энергетика тизими куз-қиш мавсумига ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистондаги энергетика тизими куз-қиш мавсумига ўтди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди
2025-10-02T18:31+0500
2025-10-02T18:31+0500
жамият
ўзбекистон
энергетика вазирлиги
қиш
энергетика
иситиш тизими
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21615399_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_711fae21467e85474aa1d8aea36cedb2.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистондаги энергетика тизими куз-қиш мавсумига ўтди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, вазирлик ва тизимга қарашли корхоналарда 24/7 режимида навбатчилик ташкил этилиб, куз-қиш мавсумини беталафот ўтказиш бўйича ишлар бошланган.Электр таъминоти бўйича:Газ таъминоти бўйича:“Мавсумда истеъмолчиларни энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш учун барча имкониятларни сафарбар қилган ҳолда тизимли ишлар ташкил қилинади”, – дейилади хабарда.
https://sputniknews.uz/20250809/energetika-tizimi-toshkent-51139967.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/02/21615399_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_bdffa30c142f8a36a3e7f1d064736a8a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон энергетика тизим куз-қиш мавсуми энергетика вазирлиги
ўзбекистон энергетика тизим куз-қиш мавсуми энергетика вазирлиги

Ўзбекистонда энергетика тизими куз-қиш мавсумига ўтди

18:31 02.10.2025
© Sputnik / Мария ДевахинаРуки над батареей
Руки над батареей - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Мария Девахина
Oбуна бўлиш
Энергетика вазирлиги ва тизимга қарашли корхоналарда 24/7 режимида навбатчилик ташкил этилиб, куз-қиш мавсумини беталафот ўтказиш бўйича ишлар бошланган.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Ўзбекистондаги энергетика тизими куз-қиш мавсумига ўтди. Бу ҳақда Энергетика вазирлиги хабар берди.
Таъкидланишича, вазирлик ва тизимга қарашли корхоналарда 24/7 режимида навбатчилик ташкил этилиб, куз-қиш мавсумини беталафот ўтказиш бўйича ишлар бошланган.

Электр таъминоти бўйича:

2025 йил якунигача 85,5 миллиард квт/соат электр энергияси ишлаб чиқарилиши режалаштирилган (2024 йилда бу кўрсаткич 81,5 миллиард квт/соатни ташкил қилган);
йил бошидан 7 минг км дан ортиқ электр тармоқлари ва 1 731 та трансформатор пункти янгиланиб, 954 та маҳаллада 800 мингдан ортиқ хонадоннинг электр таъминоти яхшиланган;
қишда истеъмол ҳажми кунига 290–300 миллион квт/соатгача етиши кутилмоқда (ёзда бу кўрсаткич 270–275 млн квт/соат эди);
2025 йил охирига қадар 3 000 мегаваттли қуёш ва шамол, 1 167 мегаваттли иссиқлик, 1 500 мегаваттли энергия сақлаш тизимлари ишга туширилади.

Газ таъминоти бўйича:

538 км газ тармоқлари янгиланган, 951 та газ тақсимлаш пункти модернизация қилинган;
464 минг тонна суюлтирилган газ аҳолига етказилган, йил якунига қадар яна 199 минг тоннага етказилиши кўзда тутилган;
29 мингдан ортиқ қўшимча газ баллонлари захираси яратилган;
авария ҳолатларининг олдини олиш учун махсус бригадалар тузилиб, керакли техника ва материаллар билан таъминланган.
“Мавсумда истеъмолчиларни энергия ресурслари билан барқарор таъминлаш учун барча имкониятларни сафарбар қилган ҳолда тизимли ишлар ташкил қилинади”, – дейилади хабарда.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по обеспечению устойчивости энергетической системы в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2025
Энергетика тизими: Тошкентдаги туман ва маҳаллаларда қандай янгиликлар кутилмоқда?
9 Август, 13:07
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0