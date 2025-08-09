Ўзбекистон
Энергетика тизими: Тошкентдаги туман ва маҳаллаларда қандай янгиликлар кутилмоқда?
Энергетика тизими: Тошкентдаги туман ва маҳаллаларда қандай янгиликлар кутилмоқда?
Президент Шавкат Мирзиёевга Тошкент шаҳрида энергетика тизимининг барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари бўйича ахборот берилди
2025-08-09T13:07+0500
2025-08-09T13:07+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/09/51137619_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b6f875838d8298b49d94e268ef0dbada.jpg
ТОШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга Тошкент шаҳрида энергетика тизимининг барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари бўйича ахборот берилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, охирги икки йилда Тошкентда электр таъминотини яхшилаш учун 2 триллион 800 миллиард сўм йўналтирилган. 36 та подстанция, 665 та трансформатор, 2 минг километрдан зиёд тармоқ янгиланган.Тақдимотда энергетика вазири пойтахтдаги ҳар бир туман ва маҳаллалар кесимида режаларни баён қилди.Президент куз-қиш мавсумига оз фурсат қолганига эътибор қаратиб, бу йилги режани 1 ноябргача якунлаш зарурлигини таъкидлади.Президент режадаги иншоотларни сифат ва муддатга амал қилган ҳолда ишга тушириб, барқарор энергия қувватларини яратиш бўйича кўрсатмалар берди. Вазирлар Маҳкамасига энергия самарадорликни ошириш масаласини ҳар ҳафта муҳокама қилиб бориш топширилди.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по обеспечению устойчивости энергетической системы в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.08.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Ўзбекистон "яшил" энергетика соҳасидаги режаларини маълум қилди
