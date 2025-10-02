Швеция билан миграция ва таълим йўналишида ҳамкорлик муҳокама этилди

https://sputniknews.uz/20251002/sweden-migratsiya-talim-hamkorlik-52393776.html
Ўзбекистон ва Швеция миграция, таълим ва Афғонистонга кўмак соҳаларида янги лойиҳаларни муҳокама қилди. Учрашув гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлади
2025-10-02T09:46+0500
2025-10-02T09:46+0500
2025-10-02T10:02+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52393357_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_be23100f89b228a5c9b73a2f735413db.png
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Ташқи ишлар вазири маслаҳатчиси Мунира Аминова Швеция Қироллигининг Ўзбекистондаги элчиси Томас Данестад бошчилигидаги Швеция халқаро тараққиёт ва ҳамкорлик агентлигининг (SIDA) Тинчлик ва миграция масалалари департаменти директори Каролина Веннерҳолм билан учрашув ўтказди. Музокаралар чоғида томонлар миграция, реинтеграция ва ижтимоий ҳимоя соҳасидаги лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш, қўшма таълим ва гуманитар дастурларни амалга ошириш, Афғонистонга, шу жумладан, Ўзбекистон ҳудуди орқали таълим ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш соҳаларида кўмаклашиш каби соҳаларда икки томонлама ҳамкорликни кенгайтириш истиқболларини муҳокама қилишди.Швеция делегациясининг ташрифи Ўзбекистон-Швеция ҳамкорлигини ривожлантириш, ташқи сиёсатнинг гуманитар йўналишини мустаҳкамлаш, ҳамкорликнинг янги йўналишларини, жумладан, Афғонистон манфаатларини ривожлантириш йўлидаги муҳим қадам сифатида қаралмоқда.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52393357_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cec1dc49dad8864a02d247898ab9421d.png
09:46 02.10.2025 (янгиланди: 10:02 02.10.2025)
Ўзбекистон ТИВ маслаҳатчиси Мунира Аминова Швеция элчиси Томас Данестад ва SIDA вакиллари билан миграция, таълим ва Афғонистонга кўмак масалаларини муҳокама қилди
