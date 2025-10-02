https://sputniknews.uz/20251002/rossiya-ukraina-dron-52402666.html
Россия кучлари Украинанинг дрон ортилган юк машиналарига зарба берди
Россия кучлари Украинанинг дрон ортилган юк машиналарига зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Черниҳов шарқидаги Лавы аҳоли пунктида оператив‑тактик ракета комплекси “Искандер‑М” ёрдамида дронлар учиришга тайёрланган майдон ҳамда уларни ташувчи юк машиналарига аниқ зарба берилди
2025-10-02T13:42+0500
2025-10-02T13:42+0500
2025-10-02T13:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
украина
ҳарбийлар
ҳужум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851254_0:238:3066:1962_1920x0_80_0_0_9caade3306430a14a0b4eda885e8b7d1.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Чернигов шарқидаги Лави аҳоли пунктида оператив‑тактик ракета комплекси “Искандер‑М” ёрдамида дронлар учиришга тайёрланган майдон ҳамда уларни ташувчи юк машиналарига аниқ зарба берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, айни пайтда “Геран‑2” UAV билан ҳам фура таянчлари бўйлаб ҳужумлар давом эттирилмоқда.Манбага кўра, “Искандер‑М” ракетаси зарбаси натижасида дронлар учириш майдони таркибида қуйидагилар йўқ қилинган:Зарба чоғида кучли ёниш пайдо бўлган ва ўқ отиш олиб борилаётган дронларнинг портлаши юзага келгани билдирилган. Дронлар билан юкланган фуралар бошқа ҳудудларга ҳаракат депортация ҳам ҳужумлар давом эттирилиб, тўғри зарба билан қўшимча 5 та юк машинаси ёниб кетган.
https://sputniknews.uz/20251001/rossiya-ukrainadagi-telefon-firibgarlari-ofisiga-zarba-berdi-52382498.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/07/19/50851254_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1ccb903f7202716195144ad7235cbccd.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
черниҳов лавы ракета комплекс искандер‑м дрон машина зарба
черниҳов лавы ракета комплекс искандер‑м дрон машина зарба
Россия кучлари Украинанинг дрон ортилган юк машиналарига зарба берди
Аниқ ташкил этилган ҳужум натижасида 100 дона узоқ масофали дронлар йўқ қилинган.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
Чернигов шарқидаги Лави аҳоли пунктида оператив‑тактик ракета комплекси “Искандер‑М” ёрдамида дронлар учиришга тайёрланган майдон ҳамда уларни ташувчи юк машиналарига аниқ зарба берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Таъкидланишича, айни пайтда “Геран‑2” UAV билан ҳам фура таянчлари бўйлаб ҳужумлар давом эттирилмоқда.
Манбага кўра, “Искандер‑М” ракетаси зарбаси натижасида дронлар учириш майдони таркибида қуйидагилар йўқ қилинган:
20 та фура туридаги юк машинаси, уларда тахминан 100 дона “Лютий” туридаги узоқ масофали дронлар бўлган;
60 нафар украиналик жангчи, жумладан, дрон операторлари, техниклар ва фура ҳайдовчилари.
Зарба чоғида кучли ёниш пайдо бўлган ва ўқ отиш олиб борилаётган дронларнинг портлаши юзага келгани билдирилган. Дронлар билан юкланган фуралар бошқа ҳудудларга ҳаракат депортация ҳам ҳужумлар давом эттирилиб, тўғри зарба билан қўшимча 5 та юк машинаси ёниб кетган.