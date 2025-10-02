Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия кучлари Украинанинг дрон ортилган юк машиналарига зарба берди
Россия кучлари Украинанинг дрон ортилган юк машиналарига зарба берди
Черниҳов шарқидаги Лавы аҳоли пунктида оператив‑тактик ракета комплекси “Искандер‑М” ёрдамида дронлар учиришга тайёрланган майдон ҳамда уларни ташувчи юк машиналарига аниқ зарба берилди
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Чернигов шарқидаги Лави аҳоли пунктида оператив‑тактик ракета комплекси “Искандер‑М” ёрдамида дронлар учиришга тайёрланган майдон ҳамда уларни ташувчи юк машиналарига аниқ зарба берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Таъкидланишича, айни пайтда “Геран‑2” UAV билан ҳам фура таянчлари бўйлаб ҳужумлар давом эттирилмоқда.Манбага кўра, “Искандер‑М” ракетаси зарбаси натижасида дронлар учириш майдони таркибида қуйидагилар йўқ қилинган:Зарба чоғида кучли ёниш пайдо бўлган ва ўқ отиш олиб борилаётган дронларнинг портлаши юзага келгани билдирилган. Дронлар билан юкланган фуралар бошқа ҳудудларга ҳаракат депортация ҳам ҳужумлар давом эттирилиб, тўғри зарба билан қўшимча 5 та юк машинаси ёниб кетган.
Россия кучлари Украинанинг дрон ортилган юк машиналарига зарба берди

13:42 02.10.2025
Боевая работа артиллеристов группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Аниқ ташкил этилган ҳужум натижасида 100 дона узоқ масофали дронлар йўқ қилинган.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Чернигов шарқидаги Лави аҳоли пунктида оператив‑тактик ракета комплекси “Искандер‑М” ёрдамида дронлар учиришга тайёрланган майдон ҳамда уларни ташувчи юк машиналарига аниқ зарба берилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Таъкидланишича, айни пайтда “Геран‑2” UAV билан ҳам фура таянчлари бўйлаб ҳужумлар давом эттирилмоқда.
Манбага кўра, “Искандер‑М” ракетаси зарбаси натижасида дронлар учириш майдони таркибида қуйидагилар йўқ қилинган:
20 та фура туридаги юк машинаси, уларда тахминан 100 дона “Лютий” туридаги узоқ масофали дронлар бўлган;
60 нафар украиналик жангчи, жумладан, дрон операторлари, техниклар ва фура ҳайдовчилари.
Зарба чоғида кучли ёниш пайдо бўлган ва ўқ отиш олиб борилаётган дронларнинг портлаши юзага келгани билдирилган. Дронлар билан юкланган фуралар бошқа ҳудудларга ҳаракат депортация ҳам ҳужумлар давом эттирилиб, тўғри зарба билан қўшимча 5 та юк машинаси ёниб кетган.
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Украинадаги телефон фирибгарлари офисига зарба берди
Кеча, 13:36
