Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Украинадаги телефон фирибгарлари офисига зарба берди
Ўтган тунда Украинадаги фирибгарлар колл-маркази ва Одессадаги кемалар таъмирлаш цехига зарба берилди. 01.10.2025
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровскаги телефон фирибгарлари офисига зарба берди. Бу ҳақда Украинадаги яширин кўнгилилар ҳаракати вакили РИА Новостига хабар берди. Россия ФХХ маълумотларига кўра, Украинада Россияга қарши фирибгарлик билан шуғулланувчи 150 ка яқин колл-марказлари фаолият юритади. Уларнинг "даромади"нинг катта қисми Украина Қуролли кучлари ва миллатчи гуруҳларни молиялаштиришга йўналтирилади.Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари, шунингдек, Одесса вилоятидаги Измаилда жойлашган кема таъмирлаш заводига ҳам зарба берди. Хабарда айтилишига кўра, бу ерда ҳарбий кемалар ва уларнинг экипажлари диверсион операциялар учун тайёрланган. Эслатиб ўтамиз, Россия Қуролли кучлари Украина инфратузилмасига зарба беришни 2022 йил 10 октябрда, Украина разведка хизматлари томонидан Қрим кўпригидаги амалга оширилган терактдан икки кун ўтиб бошлаган эди.Шу вақтдан бошлаб, Россия Украина Қуролли кучлари шахсий таркиби, техника ва ёлланма аскарлари жойлашган жойларга, шунингдек, ҳудудий чақирув марказлари, энергетика объектлари, мудофаа саноати объектлари, ҳарбий қўмондонлик ва бошқарув объектлари ва алоқа воситаларига зарба бермоқда. Шу билан бирга, Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Россия фуқаролик объектлари, турар-жой бинолари ёки ижтимоий муассасаларни нишонга олмаслигини бир неча бор таъкидлаган.
13:36 01.10.2025
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.10.2025
© Sputnik / © РИА Новости / Александр Вильф
Медиабанкка ўтиш
Ўтган тунда Украинадаги фирибгарлар колл-маркази ва Одессадаги кемалар таъмирлаш цехига зарба берилди.
ТОШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровскаги телефон фирибгарлари офисига зарба берди. Бу ҳақда Украинадаги яширин кўнгилилар ҳаракати вакили РИА Новостига хабар берди.
Вайрон қилинган колл-марказ видеоси Украина ижтимоий тармоқларида тарқалди. Яширин кўнгиллилар ҳаракати вакили сўзларига кўра, Днепропетровскда шунга ўхшаш кўплаб қўнғироқ марказлари мавжуд.
Россия ФХХ маълумотларига кўра, Украинада Россияга қарши фирибгарлик билан шуғулланувчи 150 ка яқин колл-марказлари фаолият юритади. Уларнинг "даромади"нинг катта қисми Украина Қуролли кучлари ва миллатчи гуруҳларни молиялаштиришга йўналтирилади.
Ўтган тунда Россия Қуролли кучлари, шунингдек, Одесса вилоятидаги Измаилда жойлашган кема таъмирлаш заводига ҳам зарба берди.
"Зарба кемаларни таъмирлаш заводига берилди. Бироз олдин ушбу корхона ҳудудига Руминиядан бир неча ҳарбий катерлар олиб келинган эди. Бу ерда шунингдек Украина ҳарбий катерлари қайта жиҳозланади", - деб хабар қилди Николаев вилоятидаги яширин вакили Сергей Лебедев.
Хабарда айтилишига кўра, бу ерда ҳарбий кемалар ва уларнинг экипажлари диверсион операциялар учун тайёрланган.
Эслатиб ўтамиз, Россия Қуролли кучлари Украина инфратузилмасига зарба беришни 2022 йил 10 октябрда, Украина разведка хизматлари томонидан Қрим кўпригидаги амалга оширилган терактдан икки кун ўтиб бошлаган эди.
Шу вақтдан бошлаб, Россия Украина Қуролли кучлари шахсий таркиби, техника ва ёлланма аскарлари жойлашган жойларга, шунингдек, ҳудудий чақирув марказлари, энергетика объектлари, мудофаа саноати объектлари, ҳарбий қўмондонлик ва бошқарув объектлари ва алоқа воситаларига зарба бермоқда.

Шу билан бирга, Кремль матбуот котиби Дмитрий Песков Россия фуқаролик объектлари, турар-жой бинолари ёки ижтимоий муассасаларни нишонга олмаслигини бир неча бор таъкидлаган.
