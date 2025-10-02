Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Песков: АҚШ Украинага Россия ҳақидаги разведка маълумотларини беради, бу янгилик эмас
Песков: АҚШ Украинага Россия ҳақидаги разведка маълумотларини беради, бу янгилик эмас
Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ томонидан Украинага узатилаётган маълумотлар хусусида изоҳ берди.
2025-10-02T18:08+0500
2025-10-02T18:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
дмитрий песков
украина
ақш
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ томонидан Украинага узатилаётган разведка маълумотлари ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди.Песков айнан қайси разведка маълумотлари узатилаётгани ҳақида тахмин қилиш мумкинлигини қайд этган.Шунингдек, у НАТО ва АҚШнинг бутун инфратузилмаси Украина билан маълумот алмашув ва разведка йиғиш тизимларида фаол иштирок этиши, бу инкор этиб бўлмас ҳақиқат эканлигига ҳам алоҳида тўхталган.
украина
2025
Янгиликлар
uz_UZ
18:08 02.10.2025
Oбуна бўлиш
Кремль вакилининг сўзларига кўра, АҚШ разведка маълумотларини муттасил равишда Украинага узатиб турибди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ томонидан Украинага узатилаётган разведка маълумотлари ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди.
“Бу — оммавий ахборот воситаларининг хабари. Бироқ тажриба шуни кўрсатдики, йўқ жойдан бу каби хабарлар пайдо бўлмайди. АҚШ Украинага разведка маълумотларини доимий, онлайн режимда узатади”, – деди у.
Песков айнан қайси разведка маълумотлари узатилаётгани ҳақида тахмин қилиш мумкинлигини қайд этган.
Шунингдек, у НАТО ва АҚШнинг бутун инфратузилмаси Украина билан маълумот алмашув ва разведка йиғиш тизимларида фаол иштирок этиши, бу инкор этиб бўлмас ҳақиқат эканлигига ҳам алоҳида тўхталган.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Путин Украина можароси сабабларини ҳал этишни таклиф қилган, бироқ Ғарб рад этган – Песков
24 Сентябр, 14:31
