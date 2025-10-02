https://sputniknews.uz/20251002/peskov-52412601.html
Песков: АҚШ Украинага Россия ҳақидаги разведка маълумотларини беради, бу янгилик эмас
Песков: АҚШ Украинага Россия ҳақидаги разведка маълумотларини беради, бу янгилик эмас
Sputnik Ўзбекистон
Россия президентининг матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ томонидан Украинага узатилаётган маълумотлар хусусида изоҳ берди.
2025-10-02T18:08+0500
2025-10-02T18:08+0500
2025-10-02T18:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
дмитрий песков
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26331167_0:89:3001:1777_1920x0_80_0_0_e6462832e43208075f2db024acc5f5c2.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ томонидан Украинага узатилаётган разведка маълумотлари ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди.Песков айнан қайси разведка маълумотлари узатилаётгани ҳақида тахмин қилиш мумкинлигини қайд этган.Шунингдек, у НАТО ва АҚШнинг бутун инфратузилмаси Украина билан маълумот алмашув ва разведка йиғиш тизимларида фаол иштирок этиши, бу инкор этиб бўлмас ҳақиқат эканлигига ҳам алоҳида тўхталган.
https://sputniknews.uz/20250924/putin-ukraina-mojarosi-52205380.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/07/13/26331167_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_365917a3bc0a84b3f6145c010f20eb06.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия президент матбуот котиб дмитрий песков ақш украина маълумот изоҳ
россия президент матбуот котиб дмитрий песков ақш украина маълумот изоҳ
Песков: АҚШ Украинага Россия ҳақидаги разведка маълумотларини беради, бу янгилик эмас
Кремль вакилининг сўзларига кўра, АҚШ разведка маълумотларини муттасил равишда Украинага узатиб турибди.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков АҚШ томонидан Украинага узатилаётган разведка маълумотлари ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди.
“Бу — оммавий ахборот воситаларининг хабари. Бироқ тажриба шуни кўрсатдики, йўқ жойдан бу каби хабарлар пайдо бўлмайди. АҚШ Украинага разведка маълумотларини доимий, онлайн режимда узатади”, – деди у.
Песков айнан қайси разведка маълумотлари узатилаётгани ҳақида тахмин қилиш мумкинлигини қайд этган.
Шунингдек, у НАТО ва АҚШнинг бутун инфратузилмаси Украина билан маълумот алмашув ва разведка йиғиш тизимларида фаол иштирок этиши, бу инкор этиб бўлмас ҳақиқат эканлигига ҳам алоҳида тўхталган.