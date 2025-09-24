Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250924/putin-ukraina-mojarosi-52205380.html
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин Украина можаросининг дастлабки сабабларини ҳал қилишни бир неча бор таклиф қилган, аммо АҚШ ва Европа қатъий салбий жавоб берган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украина можаросининг дастлабки сабабларини ҳал қилишни бир неча бор таклиф қилган, аммо АҚШ ва Европа қатъий салбий жавоб берган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Кремль вакили Европа ҳам қатъий позицияни эгаллагани ва Россияга у “Европа хавфсизлиги масалаларига бурнини суқмаслиги шартлиги, европаликлар ўзи ҳал қилишини” айтишганини эслатди.Россия президенти матбуот котибининг таъкидлашишича, бу “бўлинмас хавфсизлик тамойилига мутлақо зид”.
https://sputniknews.uz/20250921/peskov-evropa-ukrain-mojaro-52138531.html
украина
Oбуна бўлиш
Кремль вакилининг эслатишича, можаро ҳал этиш чақириқлари жавобан кескин АҚШ ва Европа томонидан кескин рад жавоблари бўлган.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Россия президенти Владимир Путин Украина можаросининг дастлабки сабабларини ҳал қилишни бир неча бор таклиф қилган, аммо АҚШ ва Европа қатъий салбий жавоб берган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Путин бир неча бор Украина можаросининг дастлабки сабабларини ҳал этишга уринган ва таклиф қилган. У буни америкаликларга ҳам таклф қилган – Байден маъмуриятигача, ҳа, Жо Байденга қадар – у ҳал қилишни Барак Обамага ҳам таклиф қилганди. Бу 2007 йил эканини эслаймиз. Ҳаммага, бутун дунёга таклиф қилинганди. Бироқ биз америкаликлар томонидан бу мавзуда суҳбатлашиш борасида кескин жавобларни эшитганмиз”, - деди Песков РБК билан суҳбатда.
Кремль вакили Европа ҳам қатъий позицияни эгаллагани ва Россияга у “Европа хавфсизлиги масалаларига бурнини суқмаслиги шартлиги, европаликлар ўзи ҳал қилишини” айтишганини эслатди.
Россия президенти матбуот котибининг таъкидлашишича, бу “бўлинмас хавфсизлик тамойилига мутлақо зид”.
