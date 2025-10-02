Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251002/palov-indeksi-52410263.html
Палов индекси: 1 кг ўзбек миллий таомини тайёрлаш ҳудудларда қанчага тушмоқда?
Палов индекси: 1 кг ўзбек миллий таомини тайёрлаш ҳудудларда қанчага тушмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил сентябрь ойи якунларига кўра, Ўзбекистон вилоятларида 1 килограмм палов тайёрлаш қиймати 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача бўлган
2025-10-02T20:10+0500
2025-10-02T20:10+0500
ўзбекистон
палов
миллий таомлар
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52408134_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_945452d7b7b617651e4fadd6d09da087.png
2025 йил сентябрь ойи якунларига кўра, ҳудудларда 1 килограмм палов тайёрлаш қиймати 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача бўлган. Таққослаш учун айтадиган бўлсак, бир ой аввал бу кўрсаткич 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача эди.Палов индексини ҳисоблашда қуйидаги стандарт масаллиқлар тўплами асос қилиб олинади:Таҳлилларга кўра, энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда тайёрланмоқда.Ўзбекистон ҳудудларида палов тайёрлаш нархлари бўйича батафсил маълумотни Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўришингиз мумкин.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/02/52408134_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_c758ebf298f155cba238c2c64ae49f01.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
палов ош сентябрь индекс нарх ифографика
палов ош сентябрь индекс нарх ифографика

Палов индекси: 1 кг ўзбек миллий таомини тайёрлаш ҳудудларда қанчага тушмоқда?

20:10 02.10.2025
Oбуна бўлиш
Миллий статистика қўмитаси томонидан илк бор 2020 йил январь ойида жорий этилган Палов индекси орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида палов тайёрлаш учун зарур масаллиқларнинг ўзгарувчан нархи мунтазам кузатиб борилмоқда.
2025 йил сентябрь ойи якунларига кўра, ҳудудларда 1 килограмм палов тайёрлаш қиймати 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача бўлган.
Таққослаш учун айтадиган бўлсак, бир ой аввал бу кўрсаткич 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача эди.
Палов индексини ҳисоблашда қуйидаги стандарт масаллиқлар тўплами асос қилиб олинади:
0,3 л ўсимлик ёғи
300 гр пиёз
700 гр мол гўшти
1 кг сабзи
1 кг гуруч
100 гр нўхат
10 гр зира
20 гр ош тузи
Таҳлилларга кўра, энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда тайёрланмоқда.
Ўзбекистон ҳудудларида палов тайёрлаш нархлари бўйича батафсил маълумотни Sputnik Ўзбекистон инфографикасида кўришингиз мумкин.
Индекс_плова_во_сколько_обходится_килограмм_узбекского_блюда - Sputnik Ўзбекистон
Индекс_плова_во_сколько_обходится_килограмм_узбекского_блюда - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0