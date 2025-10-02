https://sputniknews.uz/20251002/palov-indeksi-52410263.html
Палов индекси: 1 кг ўзбек миллий таомини тайёрлаш ҳудудларда қанчага тушмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил сентябрь ойи якунларига кўра, Ўзбекистон вилоятларида 1 килограмм палов тайёрлаш қиймати 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача бўлган
2025-10-02T20:10+0500
2025-10-02T20:10+0500
2025-10-02T20:10+0500
Миллий статистика қўмитаси томонидан илк бор 2020 йил январь ойида жорий этилган Палов индекси орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида палов тайёрлаш учун зарур масаллиқларнинг ўзгарувчан нархи мунтазам кузатиб борилмоқда.
2025 йил сентябрь ойи якунларига кўра, ҳудудларда 1 килограмм палов тайёрлаш қиймати 99,8 минг сўмдан 119,3 минг сўмгача бўлган.
Таққослаш учун айтадиган бўлсак, бир ой аввал бу кўрсаткич 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача эди.
Палов индексини ҳисоблашда қуйидаги стандарт масаллиқлар тўплами асос қилиб олинади:
Таҳлилларга кўра, энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда тайёрланмоқда.
Ўзбекистон ҳудудларида палов тайёрлаш нархлари бўйича батафсил маълумотни Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида кўришингиз мумкин.