Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади - инфографика
Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади - инфографика
Миллий статистика қўмитаси биринчи марта Палов индексини 2020 йил январь ойида жорий этган. У орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида таом нархи қандай...
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи тахминан 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача. Нархларни аниқлашда қуйидаги масаллиқлар асос қилиб олинган: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи. Август ойи якунлари бўйича энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон эса ҚорақалпоғистондаРеспублика ҳудудларида бир килограмм ошнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
16:09 02.09.2025
Миллий статистика қўмитаси биринчи марта Палов индексини 2020 йил январь ойида жорий этган. У орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида таом нархи қандай ўзгараётганини кузатиш мумкин
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи тахминан 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача.
Нархларни аниқлашда қуйидаги масаллиқлар асос қилиб олинган: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.
Август ойи якунлари бўйича энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон эса Қорақалпоғистонда
Республика ҳудудларида бир килограмм ошнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
