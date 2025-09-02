https://sputniknews.uz/20250902/uzbekistan-hududlar-kilogramm-palov-tayyorlash-narx-infografika-51681740.html
Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади - инфографика
Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади - инфографика
Миллий статистика қўмитаси биринчи марта Палов индексини 2020 йил январь ойида жорий этган. У орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида таом нархи қандай...
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи тахминан 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача. Нархларни аниқлашда қуйидаги масаллиқлар асос қилиб олинган: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи. Август ойи якунлари бўйича энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон эса ҚорақалпоғистондаРеспублика ҳудудларида бир килограмм ошнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Миллий статистика қўмитаси биринчи марта Палов индексини 2020 йил январь ойида жорий этган. У орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида таом нархи қандай ўзгараётганини кузатиш мумкин
