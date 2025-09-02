https://sputniknews.uz/20250902/uzbekistan-hududlar-kilogramm-palov-tayyorlash-narx-infografika-51681740.html

Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади - инфографика

Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш қанчага тушади - инфографика

Sputnik Ўзбекистон

Миллий статистика қўмитаси биринчи марта Палов индексини 2020 йил январь ойида жорий этган. У орқали мамлакатнинг турли ҳудудларида таом нархи қандай... 02.09.2025, Sputnik Ўзбекистон

2025-09-02T16:09+0500

2025-09-02T16:09+0500

2025-09-02T16:09+0500

ўзбекистон

палов

миллий таомлар

инфографика

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51679022_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_32861ab5d7dfc43529f35553818ee3dd.png

Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм паловнинг нархи тахминан 98,6 минг сўмдан 117,4 минг сўмгача. Нархларни аниқлашда қуйидаги масаллиқлар асос қилиб олинган: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч, 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи. Август ойи якунлари бўйича энг қиммат палов Тошкентда, энг арзон эса ҚорақалпоғистондаРеспублика ҳудудларида бир килограмм ошнинг нархи ҳақида батафсил маълумот - Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.

ўзбекистон

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Янгиликлар

uz_UZ

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Ўзбекистон info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Ўзбекистон

палов нархи 2025, ўзбекистонда палов қанча, палов нархи тошкент, палов нархи қорақалпоғистон, палов тайёрлаш учун масаллиқлар, палов инфографика, 1 кг палов нархи, ош нархи