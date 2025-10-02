https://sputniknews.uz/20251002/migrant-russia-fuqarolik-soxta-hujjat-52402480.html
Мигрантларга Россия фуқаролиги учун сохта ҳужжат тайёрлаганлар иши судга оширилди
Москвада 13 нафардан иборат жиноий гуруҳ Ўзбекистон ва Тожикистон фуқароларига сохта ҳужжат тайёрлаганликда айбланмоқда. Иш судга юборилди
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Москвада ноқонуний миграцияни ташкил этганликда айбланаётган жиноий гуруҳ иши бўйича тергов якунланди.Россия Тергов қўмитаси маълумотига кўра, 13 нафар аъзо "ноқонуний миграцияни ташкил этиш", "пора олиш" ва "пора бериш"да айбланмоқда.Хабарга айтилишича, Россия фуқаролигини расмийлаштириш ваколатига эга шахслар билан олдиндан алоқаси бўлган айбланувчилар 2023 йилда уюшган гуруҳ тузган.Иштирокчилар Россия фуқаролигини олишни истаган, аммо бунга қонуний асослари бўлмаган Тожикистон ва Ўзбекистон фуқаролари орасидан шахсларни қидиришган. Дастлабки тергов давомида 40 нафардан ортиқ гувоҳлар сўроқ қилинган, 30 тадан ортиқ тинтув ўтказилиб, давлат органлари ва муассасаларининг, шу жумладан, хорижий давлатнинг кўплаб штамплари, муҳрлари ва бланкалари мусодара қилинган. Жиноят иши судга оширилди.
