Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250918/kazakhstan-noqonuniy-migratsiya-kanal-52056208.html
Ўзбекистон-Қозоғистон чегарасида ноқонуний миграция канали фош этилди
Ўзбекистон-Қозоғистон чегарасида ноқонуний миграция канали фош этилди
Sputnik Ўзбекистон
Қозоғистоннинг Ўзбекистон билан чегарадош Туркистон вилоятида ноқонуний миграция канали фош этилди. Тўрт ташкилотчи ва шериклари қўлга олинди, тергов бошланди.
2025-09-18T15:49+0500
2025-09-18T15:49+0500
миграция
мигрантлар
қонунбузар
чегара
жиноят кодекси
жиноят
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52055858_12:0:1280:713_1920x0_80_0_0_279ab10329f870633b42d61cf270fd0f.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Қозоғистон Республикаси Туркистон вилоятининг чегара ҳудудларида ноқонуний миграция каналини ташкил этган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Бу ҳақда Қозоғистон ИИВ матбуот хизмати хабар берди.Хабарларга кўра, тўрт нафар асосий ташкилотчи ва уларнинг шериклари қўлга олиниб, вақтинча сақлаш изоляторига жойлаштирилган.Тинтув давомида гумонланувчилардан чет эл паспортлари, сохта ҳужжатлар, электрон ташувчилар ва алоқа воситалари олиб қўйилган.Ташкилотчиларга нисбатан Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг "ноқонуний миграцияни ташкил этиш" ва "давлат чегарасини қасддан ноқонуний кесиб ўтиш" моддалари бўйича терговга қадар текширув бошланган.
https://sputniknews.uz/20250904/kazakhstan-turkiston-tog-uzbekistan-fuqaro-halok-51729856.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52055858_219:0:1170:713_1920x0_80_0_0_909d4b964a05f92a5b6bfae1e6a128b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
қозоғистон чегарасида ноқонуний миграция, ўзбекистон–қозоғистон чегараси, туркистон вилояти ноқонуний мигрантлар, мигрантлар қўлга олинди қозоғистон, чегарани ноқонуний кесиб ўтиш, ноқонуний миграция канали, мигрантлар учун 500 минг тенге ҳақ, қозоғистон иив хабарлари
қозоғистон чегарасида ноқонуний миграция, ўзбекистон–қозоғистон чегараси, туркистон вилояти ноқонуний мигрантлар, мигрантлар қўлга олинди қозоғистон, чегарани ноқонуний кесиб ўтиш, ноқонуний миграция канали, мигрантлар учун 500 минг тенге ҳақ, қозоғистон иив хабарлари

Ўзбекистон-Қозоғистон чегарасида ноқонуний миграция канали фош этилди

15:49 18.09.2025
© Пресс-служба МВД КазахстанаВ Казахстане полицейскими перекрыт крупный канал незаконной миграции
В Казахстане полицейскими перекрыт крупный канал незаконной миграции - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2025
© Пресс-служба МВД Казахстана
Oбуна бўлиш
Туркистон вилоятида чегарадан ноқонуний одам олиб ўтиш билан шуғулланган жиноий гуруҳ қўлга олинди.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Қозоғистон Республикаси Туркистон вилоятининг чегара ҳудудларида ноқонуний миграция каналини ташкил этган жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Бу ҳақда Қозоғистон ИИВ матбуот хизмати хабар берди.
Хабарларга кўра, тўрт нафар асосий ташкилотчи ва уларнинг шериклари қўлга олиниб, вақтинча сақлаш изоляторига жойлаштирилган.
Аниқланишича, қўлга олинганлар давлат чегарасини ноқонуний кесиб ўтишда қўшни давлат фуқароларига ёрдам берганликда гумонланмоқда. Улар ўз хизматлари учун ҳар бир хорижликдан 500 минг тенгегача, яъни 11 миллион сўм атрофида пул олишган.
Тинтув давомида гумонланувчилардан чет эл паспортлари, сохта ҳужжатлар, электрон ташувчилар ва алоқа воситалари олиб қўйилган.
Ташкилотчиларга нисбатан Қозоғистон Республикаси Жиноят кодексининг "ноқонуний миграцияни ташкил этиш" ва "давлат чегарасини қасддан ноқонуний кесиб ўтиш" моддалари бўйича терговга қадар текширув бошланган.
Гималаи с вершины горы Эверест в Непале - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2025
Қозоғистон тоғларида Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
4 Сентябр, 15:39
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0