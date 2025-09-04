https://sputniknews.uz/20250904/kazakhstan-turkiston-tog-uzbekistan-fuqaro-halok-51729856.html
Қозоғистон тоғларида Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
Қозоғистон тоғларида Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди
Қозоғистоннинг Туркистон вилояти тоғларида бедарак йўқолган икки йигитдан бири — 1996 йилда туғилган Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди. 04.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Туркистон вилоятидаги тоғларда 1996 йилда туғилган Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, деб хабар қилди Қозоғистон ФВВ матбуот хизмати.Хабарда айтилишича, ФВВга 31 август куни Чимкентдан Туркистон вилояти тоғларига чиққан 1996 ва 1997 йилда туғилган икки кишининг бедарак йўқолгани ҳақида қариндошидан хабар келиб тушган.Қутқарувга Қозоғистон альпинизм федерациясининг беш нафар профессионал альпинисти жалб этилган. Улар махсус ускуналар ёрдамида қояларга чиқиб, тирик қолган бир сайёҳни ва ўзбекистонлик йигитнинг жасадини топишган.Операцияда ФВВнинг 18 нафар шахсий таркиби ва 5 та техника бирлиги, шунингдек, Ўрмон хўжалиги ва полиция бўлинмалари, Қозоғистон альпинизм федерацияси аъзолари, ФВВ дронлари ва вертолёт иштирок этди.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik.
Туркистон вилоятидаги тоғларда 1996 йилда туғилган Ўзбекистон фуқароси ҳалок бўлди, деб хабар қилди
Қозоғистон ФВВ матбуот хизмати.
Хабарда айтилишича, ФВВга 31 август куни Чимкентдан Туркистон вилояти тоғларига чиққан 1996 ва 1997 йилда туғилган икки кишининг бедарак йўқолгани ҳақида қариндошидан хабар келиб тушган.
Қидирув ишлари Сайрамсув чўққиси ҳудудида, денгиз сатҳидан 2200 метр баландликда жойлашган "Сайрам-Угам" миллий табиат боғида олиб борилган. Мураккаб қояли рельеф туфайли вертолёт воқеа жойига яқинлаша олмаган ва қутқарувчилар пиёда юришга мажбур бўлишган.
Қутқарувга Қозоғистон альпинизм федерациясининг беш нафар профессионал альпинисти жалб этилган. Улар махсус ускуналар ёрдамида қояларга чиқиб, тирик қолган бир сайёҳни ва ўзбекистонлик йигитнинг жасадини топишган.
Операцияда ФВВнинг 18 нафар шахсий таркиби ва 5 та техника бирлиги, шунингдек, Ўрмон хўжалиги ва полиция бўлинмалари, Қозоғистон альпинизм федерацияси аъзолари, ФВВ дронлари ва вертолёт иштирок этди.