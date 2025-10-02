https://sputniknews.uz/20251002/kambagal-oila-imtiyoz-kredit-52407073.html
Камбағал оилаларга тадбиркорлик учун 5 йилгача имтиёзли кредит берилади — янги қонун
Камбағал оилаларга тадбиркорлик учун 5 йилгача имтиёзли кредит берилади — янги қонун
Sputnik Ўзбекистон
Ҳукумат қарорига кўра, камбағал оилалар ноутбук ва тадбиркорлик учун асосий воситаларни 5 йилгача муддатли кредит асосида харид қила олади.
2025-10-02T16:01+0500
2025-10-02T16:01+0500
2025-10-02T16:01+0500
ўзбекистон
тадбиркор
кредит
янги қонун
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/05/24363517_399:23:3040:1508_1920x0_80_0_0_dffc5b59b8151aad883e0ff980f73eb3.jpg
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Ҳукумат қарори (612-сон, 30.09.2025 й.) билан “Камбағал оилалар реестри”га киритилган оилаларга кредитлар ажратиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Низом “Камбағалликдан фаровонлик сари” дастури доирасида АТ “Халқ банки” ва “Микрокредитбанк” томонидан камбағал оилаларга қуйидаги товарларни харид қилиш учун кредит ажратиш тартибини белгилайди:Дастур доирасида кредит аризалари қарз олувчи томонидан мустақил равишда ёки, зарур ҳолларда, “маҳалла еттилиги” кўмаги асосида платформа орқали тақдим этилади. Аризалар скоринг баҳолаш натижаларига кўра 1 иш кунида кўриб чиқиш учун қабул қилинади.Қарз олувчиларга кредитлар Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасидаги фоиз ставкасида устама ҳақ тўлаш шарти билан қуйидагича ажратилади: - 15 млн сўмгача бўлган 1 та ноутбук сотиб олиш учун 5 йилгача муддатга 2 йил имтиёзли давр билан; - тадбиркорликни бошлаш учун қиймати 30 млн сўмгача бўлган асосий воситаларни сотиб олиш учун 5 йилгача муддатга бўлиб тўлаш шарти билан.
https://sputniknews.uz/20250920/ehtiyojmand-oilalarga-qish-mavsumida-yordam-beriladi-52102794.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/05/24363517_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e273784e2c41d01d449f2294220121c9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, ҳукумат қарори, камбағал оилалар реестри, “камбағалликдан фаровонлик сари”, имтиёзли кредит, ноутбук кредит, тадбиркорлик учун кредит, ускуна сотиб олиш, халқ банки, микрокредитбанк, оилавий тадбиркорлик, халк банк, камбагал оила кредит
ўзбекистон, ҳукумат қарори, камбағал оилалар реестри, “камбағалликдан фаровонлик сари”, имтиёзли кредит, ноутбук кредит, тадбиркорлик учун кредит, ускуна сотиб олиш, халқ банки, микрокредитбанк, оилавий тадбиркорлик, халк банк, камбагал оила кредит
Камбағал оилаларга тадбиркорлик учун 5 йилгача имтиёзли кредит берилади — янги қонун
Камбағал оилаларга кўчма дўкон, мотороллер, скутер ва шу каби бошқа асосий воситалар ҳамда тадбиркорлик учун кредит ажратиш тартиби белгилаб берилди.
ТОШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Ҳукумат қарори (612-сон, 30.09.2025 й.) билан “Камбағал оилалар реестри”га киритилган оилаларга кредитлар ажратиш тартиби тўғрисида”ги низом тасдиқланди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Низом “Камбағалликдан фаровонлик сари” дастури доирасида АТ “Халқ банки” ва “Микрокредитбанк” томонидан камбағал оилаларга қуйидаги товарларни харид қилиш учун кредит ажратиш тартибини белгилайди:
тадбиркорликни бошлаш учун кичик ишлаб чиқариш ускуналари; ️
кўчма дўкон, мотороллер, скутер ва шу каби бошқа асосий воситалар.
Дастур доирасида кредит аризалари қарз олувчи томонидан мустақил равишда ёки, зарур ҳолларда, “маҳалла еттилиги” кўмаги асосида платформа орқали тақдим этилади.
Аризалар скоринг баҳолаш натижаларига кўра 1 иш кунида кўриб чиқиш учун қабул қилинади.
Бириктирилган раҳбар аризани 5 иш кунида жойига чиққан ҳолда ўрганади. Ўрганиш натижаси бўйича фотоҳисобот ва кредит ажратиш ёки ажратишни рад этиш тўғрисидаги хулосани платформага жойлаштиради.
Қарз олувчиларга кредитлар Оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасидаги фоиз ставкасида устама ҳақ тўлаш шарти билан қуйидагича ажратилади:
- 15 млн сўмгача бўлган 1 та ноутбук сотиб олиш учун 5 йилгача муддатга 2 йил имтиёзли давр билан;
- тадбиркорликни бошлаш учун қиймати 30 млн сўмгача бўлган асосий воситаларни сотиб олиш учун 5 йилгача муддатга бўлиб тўлаш шарти билан.