Исроил Ғазога йўл олган ёрдам кемаларини тўхтатди

Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
Исроил денгиз кучлари Глобал Сумуд флоти­лясига қарши ҳаракат қилиб, Ғазага ёрдам етказишни мақсад қилган 13 та кема ва улардаги маҳаллий аҳоли вакилларини тўхтатди
2025-10-02T12:34+0500
2025-10-02T12:34+0500
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Исроил денгиз кучлари Global Sumud флоти­лияси қарши ҳаракат қилиб, Ғазога ёрдам етказишни мақсад қилган 13 та кема ва улардаги хорижлик фаолларни тўхтатди. Бу ҳақда “Reuters” нашри хабар берди.Таъкидланишича, кемалар тахминан 500 нафар кишини ташигани, жумладан, швед иқлим фаоли Грета Тунберг ҳам улар орасида бўлган. Гуманитар ёрдам жами 40 тан зиёд кемадан иборат бўлган.Флотилия қўлга олингандан кейин Италия ва Колумбияда норозилик намойишлари бўлиб ўтди. Оммавий иш ташлашлар ҳам эълон қилинди.
12:34 02.10.2025
Гуманитар ёрдам жараёнида жами 40 дан ортиқ тинч аҳоли кемалари ҳам қатнашгани тахмин қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. Исроил денгиз кучлари Global Sumud флоти­лияси қарши ҳаракат қилиб, Ғазога ёрдам етказишни мақсад қилган 13 та кема ва улардаги хорижлик фаолларни тўхтатди. Бу ҳақда “Reuters” нашри хабар берди.
Таъкидланишича, кемалар тахминан 500 нафар кишини ташигани, жумладан, швед иқлим фаоли Грета Тунберг ҳам улар орасида бўлган. Гуманитар ёрдам жами 40 тан зиёд кемадан иборат бўлган.
“Ташкилотчилар баёнотида кемаларнинг халқаро сув йўлларида ноқонуний равишда тўхтатилиб, тинтув ўтказилгани айтилади. Исроил ҳукумати эса бундай ҳаракатларни миллий хавфсизлик билан изоҳлаб, юкларни расмий каналлар орқали Ғазога юбориш таклифини илгари сурган”, – дейилади хабарда.
Туркия ҳаракатни “террорчилик” деб атаган, Колумбия эса икки колумбиялик фуқаро ҳибсга олинганидан сўнг Исроил дипломатик ваколатхонасини депортация қилгани айтилмоқда.
Флотилия қўлга олингандан кейин Италия ва Колумбияда норозилик намойишлари бўлиб ўтди. Оммавий иш ташлашлар ҳам эълон қилинди.
IT cпециалист за работой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2025
Исроил-Фаластин можароси
Исроилнинг фаластинликларни ёппасига кузатиши қийинлашди
26 Сентябр, 14:33
