Исроилнинг фаластинликларни ёппасига кузатиши қийинлашди

Microsoft корпорацияси Исроилнинг Azure булут, Unit 8200 ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини тўхтатди
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. "Microsoft" корпорацияси Исроилнинг "Azure булут", "Unit 8200" ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини тўхтатди. Бу ҳақда "The Guardian" нашри хабар берди.Маълум бўлишича, корхоранинг илгари шартларига зид равишда технология фаластинликларнинг миллионлаб телефон қўнғироқларини оммавий тарзда сақлаш ва таҳлил қилиш учун ишлатилгани сабаб бўлган."Microsoft" вице-президенти Брад Смитҳ ходимларга йўллаган мактубида ташкилот бу қарорни “оммавий кузатувга имкон берадиган технологияни таъминламаслик” принципига асосан қабул қилганини билдирган. Шунга қарамай, компания бошқа Исроил ҳарбий ташкилотлари билан бўлган технологик ҳамкорлигини тўлиқ тугатмагани айтилмоқда.
Исроил маълумотлардан ҳаво ҳужумларини уюштиришда ҳам фойдаланган.
