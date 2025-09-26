Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Исроил-Фаластин можароси - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 01.11.2023
Исроил-Фаластин можароси
Исроил-Фаластин можароси октябр бошида ХАМАС зарбасидан сўнг қайтадан авж олди. Исроил "Ғазо" секторини бомбардимон қилди ва тўлиқ блокадага олди.
https://sputniknews.uz/20250926/microsoft-israel-falstin-kuzatuv-52267571.html
Исроилнинг фаластинликларни ёппасига кузатиши қийинлашди
Исроилнинг фаластинликларни ёппасига кузатиши қийинлашди
Sputnik Ўзбекистон
Microsoft корпорацияси Исроилнинг Azure булут, Unit 8200 ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини тўхтатди
2025-09-26T14:33+0500
2025-09-26T14:33+0500
исроил-фаластин можароси
дунёда
исроил
фаластин
киберҳужум
тақиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45972348_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c7a3809c4385b1ea9ead7f3fbdb0db6.jpg
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. "Microsoft" корпорацияси Исроилнинг "Azure булут", "Unit 8200" ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини тўхтатди. Бу ҳақда "The Guardian" нашри хабар берди.Маълум бўлишича, корхоранинг илгари шартларига зид равишда технология фаластинликларнинг миллионлаб телефон қўнғироқларини оммавий тарзда сақлаш ва таҳлил қилиш учун ишлатилгани сабаб бўлган."Microsoft" вице-президенти Брад Смитҳ ходимларга йўллаган мактубида ташкилот бу қарорни “оммавий кузатувга имкон берадиган технологияни таъминламаслик” принципига асосан қабул қилганини билдирган. Шунга қарамай, компания бошқа Исроил ҳарбий ташкилотлари билан бўлган технологик ҳамкорлигини тўлиқ тугатмагани айтилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250904/google-isroil-tashviqot-51734810.html
фаластин
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45972348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d98be4e259ad486204959b483b9641f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
microsoft исроил сунъий интеллект фаластин ғазо
microsoft исроил сунъий интеллект фаластин ғазо

Исроилнинг фаластинликларни ёппасига кузатиши қийинлашди

14:33 26.09.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовIT cпециалист за работой
IT cпециалист за работой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.09.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Исроил маълумотлардан ҳаво ҳужумларини уюштиришда ҳам фойдаланган.
ТОШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. "Microsoft" корпорацияси Исроилнинг "Azure булут", "Unit 8200" ва сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишини тўхтатди. Бу ҳақда "The Guardian" нашри хабар берди.
Маълум бўлишича, корхоранинг илгари шартларига зид равишда технология фаластинликларнинг миллионлаб телефон қўнғироқларини оммавий тарзда сақлаш ва таҳлил қилиш учун ишлатилгани сабаб бўлган.

“Гувоҳларнинг айтишича, "Unit 8200" томонидан йиғилган маълумотлар "Microsoft"нинг Нидерланддаги маълумот марказида сақланган бўлиб, улар Ғазо ва Ғарбий соҳилда яшовчиларнинг алоқа тарихини таҳлил қилиш, кузатув маълумотларини AI воситалар ёрдамида ишлаш ва ҳатто ҳаво зарбалари режалаштириш учун фойдаланилган”, – дейилади хабарда.

"Microsoft" вице-президенти Брад Смитҳ ходимларга йўллаган мактубида ташкилот бу қарорни “оммавий кузатувга имкон берадиган технологияни таъминламаслик” принципига асосан қабул қилганини билдирган. Шунга қарамай, компания бошқа Исроил ҳарбий ташкилотлари билан бўлган технологик ҳамкорлигини тўлиқ тугатмагани айтилмоқда.
Поисковик Гугл - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2025
Исроил-Фаластин можароси
"Google" катта пул эвазига Исроил ташвиқоти билан шуғуллангани маълум бўлди
4 Сентябр, 18:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0