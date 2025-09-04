"Google" катта пул эвазига Исроил ташвиқоти билан шуғуллангани маълум бўлди

https://sputniknews.uz/20250904/google-isroil-tashviqot-51734810.html
Келишув эвазига Google Ғазодаги очарчилик ҳолатларини глобал тармоқда беркитган.
ТОШКЕНТ, 2-сен – Sputnik. Жорий йилнинг иккинчи ярмида дунёдаги энг улкан қидирув тизими – "Google" ҳамда Исроил ҳукумати ўртасида умумий қиймати 45 млн долларга тенг келишув имзолангани фош бўлди. Бу ҳақда "Anadolu Ajansi" агентлиги хабар берди.Маълум бўлишича, бу ҳаракатнинг тагига етиб, уни "Drop Site News" ахборот сайтининг журналистлари фош этишган.Таъкидланишича, лойиҳа доирасида "Google" авж олган танқидий воқеалар — Ғазога инсонпарварлик ёрдами тўсиб қўйилгани ортидан Исроил ҳукуматининг расмий фикрларини тарқатишда муҳим роль ўйнаган. Бу орқали глобал ҳамжамиятда Ғазода очлик йўқ деган тасаввурни уйғотиш мақсад қилинган эди, дейилади агентлик хабарида.Айни компания “ҳасбара” номини олгани ва Исроилнинг жамоатчилик билан алоқаларга оид стратегиясида асосий бўғин экани ҳам айтилмоқда.
Келишув жараёнларига Исроил Бош вазири Бенжамин Нетанёни бош-қош бўлган. Мақсад – Ғазо ҳақидаги маълумотларни қидирув тизимида мунтазам тўсиш.
ТОШКЕНТ, 2-сен – Sputnik.
Жорий йилнинг иккинчи ярмида дунёдаги энг улкан қидирув тизими – "Google" ҳамда Исроил ҳукумати ўртасида умумий қиймати 45 млн долларга тенг келишув имзолангани фош бўлди. Бу ҳақда "Anadolu Ajansi" агентлиги хабар берди
Маълум бўлишича, бу ҳаракатнинг тагига етиб, уни "Drop Site News" ахборот сайтининг журналистлари фош этишган
Таъкидланишича, лойиҳа доирасида "Google" авж олган танқидий воқеалар — Ғазога инсонпарварлик ёрдами тўсиб қўйилгани ортидан Исроил ҳукуматининг расмий фикрларини тарқатишда муҳим роль ўйнаган. Бу орқали глобал ҳамжамиятда Ғазода очлик йўқ деган тасаввурни уйғотиш мақсад қилинган эди, дейилади агентлик хабарида.
Шунингдек, X (Twitter) платформаси учун 3 млн доллар ва Outbrain/Teads реклама платформаси учун 2,1 млн доллар миқдорида алоҳида шартномалар тузилганини ҳам маълум бўлган.
Айни компания “ҳасбара” номини олгани ва Исроилнинг жамоатчилик билан алоқаларга оид стратегиясида асосий бўғин экани ҳам айтилмоқда.