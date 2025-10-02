Халқаро мулоқот майдонига айланган дарс: ўқувчилар рус тили аҳамиятини муҳокама қилишди

https://sputniknews.uz/20251002/dars-oquvchilar-rus-tili-52395057.html
ТОШКЕНТ, 2 окт – Sputnik. "Хориждаги россиялик ўқитувчи" лойиҳаси доирасида "Рус тили — миллатлараро мулоқот ва дўстлик тили" мавзусидаги видеоанжуман ўтказилди. Бу ҳақда лойиҳа матбуот хизмати хабар берди.Таъкидланишича, анжуманда Ўзбекистон, Миср, Қозоғистон ва Тожикистон мактаб ўқувчилари иштирок этишган.Телекўприк давомида турли мамлакатлардаги мактаб ўқувчилари ўзаро реал вақт режимида мулоқот қилиб, ўз юрти, маданияти, миллий анъаналари ва урф-одатлари ҳақида тайёрлаган тақдимотлари билан ўртоқлашган. Шунингдек, шахсий ҳаётларидан қизиқарли воқеалар ва фактлар билан ҳам рус тилида бўлишишган.Тадбир якунида бундай онлайн-учрашувларни мунтазам равишда ташкил этиш бўйича якдил қарорга келингани айтилди.Маълумот учун, "Хориждаги россиялик ўқитувчи" халқаро гуманитар лойиҳаси Россия Маориф вазирлиги кўмагида амалга оширилмоқда.
“Хориждаги россиялик ўқитувчи” лойиҳаси доирасида “Рус тили — миллатлараро мулоқот ва дўстлик тили” мавзусидаги видеоанжуман ўтказилди. Бу ҳақда лойиҳа матбуот хизмати хабар берди
Таъкидланишича, анжуманда Ўзбекистон, Миср, Қозоғистон ва Тожикистон мактаб ўқувчилари иштирок этишган.
Телекўприк давомида турли мамлакатлардаги мактаб ўқувчилари ўзаро реал вақт режимида мулоқот қилиб, ўз юрти, маданияти, миллий анъаналари ва урф-одатлари ҳақида тайёрлаган тақдимотлари билан ўртоқлашган. Шунингдек, шахсий ҳаётларидан қизиқарли воқеалар ва фактлар билан ҳам рус тилида бўлишишган.
“Халқаро телекўприк – бу рус тилининг бугунги кунда ҳам халқлар ва маданиятлар ўртасида жонли кўприк бўлиб хизмат қилаётганининг яққол исботидир. Тил болаларга ўрганиш, мулоқот қилиш ва дўстлашишда чегараларни енгишга ёрдам беради”, – дея таъкидлади тожикистонлик педагог Анжела Саркисян.
Тадбир якунида бундай онлайн-учрашувларни мунтазам равишда ташкил этиш бўйича якдил қарорга келингани айтилди.
Маълумот учун, “Хориждаги россиялик ўқитувчи” халқаро гуманитар лойиҳаси Россия Маориф вазирлиги кўмагида амалга оширилмоқда.