https://sputniknews.uz/20250928/toshkent-viloyati-ovqatdan-zaharlangan-bolalar-52312523.html
Тошкент вилоятида овқатдан заҳарланган болалар аҳволи ҳақида маълумот берилди
Тошкент вилоятида овқатдан заҳарланган болалар аҳволи ҳақида маълумот берилди
Sputnik Ўзбекистон
Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан Тошкент вилоятида овқатдан заҳарланган боғча болалари аҳволи ҳақида расмий маълумот берилди
2025-09-28T11:11+0500
2025-09-28T11:11+0500
2025-09-28T11:11+0500
жамият
ўзбекистон
тошкент вилояти
боғчалар
болалар
заҳарланиш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52312135_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_3a83796aed6db7f6e30762e4817a0aee.png
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан Тошкент вилоятида овқатдан заҳарланган боғча болалари аҳволи ҳақида расмий маълумот берилди.Санитар-эпидемиология қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Атабеков сўзларига кўра, айни пайтда касалхоналарда даволанаётган болалар сони 182 нафаргача қисқарган. Аввалроқ қайд этилган 13 нафар боланинг ўртача оғирликдаги аҳволи эса тўлиқ яхшилангани айтилмоқда.Эслатиб ўтамиз, шанба куни берилган маълумотда Санитар-эпидемиология қўмитаси жами 694 нафар боғча болалари касалхоналарда даволанаётгани ҳамда 269 нафар бемор соғайгач уйига жавоб олгани ҳақида маълум қилган эди.
https://sputniknews.uz/20250925/tashkent-bogcha-bolalar-zaharlanish-52225942.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1c/52312135_85:0:722:478_1920x0_80_0_0_ddece810778ecc936b661112488399b9.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
соғлиқни сақлаш вазирлиги тошкент овқат заҳарланиш боғча болалар маълумот
соғлиқни сақлаш вазирлиги тошкент овқат заҳарланиш боғча болалар маълумот
Тошкент вилоятида овқатдан заҳарланган болалар аҳволи ҳақида маълумот берилди
Аҳволи ўртача оғирликда деб баҳоланган 13 нафар боланинг ҳам ҳолати ижобий томонга ўзгарган – ССВ
ТОШКЕНТ, 28 сен – Sputnik.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан Тошкент вилоятида овқатдан заҳарланган боғча болалари аҳволи ҳақида расмий маълумот берилди
.
Санитар-эпидемиология қўмитаси раисининг биринчи ўринбосари Нурмат Атабеков сўзларига кўра, айни пайтда касалхоналарда даволанаётган болалар сони 182 нафаргача қисқарган. Аввалроқ қайд этилган 13 нафар боланинг ўртача оғирликдаги аҳволи эса тўлиқ яхшилангани айтилмоқда.
"Болаларга қўйилган ўткир гастроэнтерит ташхиси 2-3 кун давом этадиган касалликлар тоифасига киради. Уни даволаш ҳозирда ижобий динамика касб этган”, – дейди Нурмат Атабеков.
Эслатиб ўтамиз, шанба куни берилган маълумот
да Санитар-эпидемиология қўмитаси жами 694 нафар боғча болалари касалхоналарда даволанаётгани ҳамда 269 нафар бемор соғайгач уйига жавоб олгани ҳақида маълум қилган эди.