https://sputniknews.uz/20250925/tashkent-bogcha-bolalar-zaharlanish-52225942.html
Тошкент вилоятидаги боғчаларда болалар овқатдан оммавий заҳарланди
Тошкент вилоятидаги боғчаларда болалар овқатдан оммавий заҳарланди
Sputnik Ўзбекистон
Пискент ва Бўка туманларидаги бир нечта боғчаларида тарбияланувчи болалар соғлиғида ўзгаришлар кузатилиб, улар тиббий ёрдамга мурожаат қилган
2025-09-25T10:16+0500
2025-09-25T10:16+0500
2025-09-25T10:16+0500
жамият
ўзбекистон
мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги
боғчалар
болалар
заҳарланиш
тошкент вилояти
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/82/27/822758_0:83:3493:2048_1920x0_80_0_0_7df20de4d22e002f53b5a34c3b5cb024.jpg
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik. Тошкент вилоятининг Пискент ва Бўка туманларидаги бир нечта боғчаларида тарбияланувчи болалар соғлиғида ўзгаришлар кузатилиб, улар тиббий ёрдамга мурожаат қилган. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.Дастлабки тиббий текширувлар натижасига кўра, болаларга “ошқозон-ичак фаолиятининг ўткир функционал бузилиши, овқат токсикинфексияси” ташхиси қўйилгани айтилмоқда. Таъкидланишича, уларга зарур муолажалар кўрсатилган ҳамда уларнинг аксарияти шу куннинг ўзида соғайиб, уйларига қайтишган. Оғир ҳолатдаги беморлар қайд этилмагани эса алоҳида қайд этилмоқда.Вазият мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги томонидан назоратга олиниб, тегишли ташкилотлар — Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда ўрганиш ишлари бошланган.Маълум бўлишича, тиббий ёрдамга мурожаат қилган болалардан олинган таҳлиллар ва истеъмол қилинган озиқ-овқат маҳсулотлари намуналари ҳозирда лаборатория шароитида синовдан ўтказилмоқда.Вазирлик ҳолат юзасидан якуний хулосалар ўрганишлар асосида белгиланиб, мутасадди идоралар томонидан қўшимча ахборот тақдим этилиши кутаётгани ҳақида ҳам баён қилган.
https://sputniknews.uz/20250101/jsst-oziq-ovqat-600-mlnga-yaqin-kishi-47409671.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/82/27/822758_762:0:3493:2048_1920x0_80_0_0_1eb7e4047bd36da4742e6ca4b0812662.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
пискент бўка туман боғча болалар тиббий ёрдам мурожаат
пискент бўка туман боғча болалар тиббий ёрдам мурожаат
Тошкент вилоятидаги боғчаларда болалар овқатдан оммавий заҳарланди
Илк тахминларга кўра, заҳарланишга сифатсиз сут ва сут маҳсулотлари сабаб бўлган.
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Тошкент вилоятининг Пискент ва Бўка туманларидаги бир нечта боғчаларида тарбияланувчи болалар соғлиғида ўзгаришлар кузатилиб, улар тиббий ёрдамга мурожаат қилган. Бу ҳақда Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.
Дастлабки тиббий текширувлар натижасига кўра, болаларга “ошқозон-ичак фаолиятининг ўткир функционал бузилиши, овқат токсикинфексияси” ташхиси қўйилгани айтилмоқда. Таъкидланишича, уларга зарур муолажалар кўрсатилган ҳамда уларнинг аксарияти шу куннинг ўзида соғайиб, уйларига қайтишган. Оғир ҳолатдаги беморлар қайд этилмагани эса алоҳида қайд этилмоқда.
Вазият мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги томонидан назоратга олиниб, тегишли ташкилотлар — Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги қўмитаси ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда ўрганиш ишлари бошланган.
“Дастлабки тахминларга кўра, болалар соғлиғининг ёмонлашишига сифатсиз сут маҳсулотлари, хусусан 3,2 фоизли кефир сабаб бўлган бўлиши мумкин. Ушбу маҳсулот Оққўрғон туманидаги цехлардан бирида ишлаб чиқарилгани аниқланган”, - дейилади хабарда.
Маълум бўлишича, тиббий ёрдамга мурожаат қилган болалардан олинган таҳлиллар ва истеъмол қилинган озиқ-овқат маҳсулотлари намуналари ҳозирда лаборатория шароитида синовдан ўтказилмоқда.
Вазирлик ҳолат юзасидан якуний хулосалар ўрганишлар асосида белгиланиб, мутасадди идоралар томонидан қўшимча ахборот тақдим этилиши кутаётгани ҳақида ҳам баён қилган.