"Asaka Motors" ва "Росатом" энергия сақлаш қурилмаларини ишлаб чиқаришда ҳамкорлик қилади
Росатом корпорацияси таркибидаги ТВЕЛ компанияси ҳамда Ўзбекистоннинг Asaka Motors International компанияси ўртасида стратегик ҳамкорлик бўйича муҳим ҳужжат имзоланди.
ТОШКЕНТ, 26 сен – Sputnik. "Росатом" корпорацияси таркибидаги TVEL компанияси ҳамда Ўзбекистоннинг Asaka Motors International компанияси ўртасида стратегик ҳамкорлик бўйича муҳим ҳужжат имзоланди.Унга кўра, томонлар Ўзбекистонда литий-ион аккумуляторлар ва энергия сақлаш тизимларини ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш устида иш олиб боради.Соғлом рақобатбардошликни таъминлайдиган лойиҳа электромобиллар ва стационар энергия тизимлари учун замонавий батареялар ишлаб чиқаришни назарда тутади. Асосий йўналишлар сифатида қуйидагилар белгиланган:TVEL – Росатомнинг ёнилғи дивизиони бўлиб, у нафақат Россия АЭСлари учун, балки дунёдаги 70 тадан ортиқ реакторга ядро ёнилғи етказиб беради. ТВЭЛ бугунги кунда уранни бойитиш, барқарор изотоплар ишлаб чиқариш ва энергия сақлаш технологияларини ривожлантиришда дунё етакчиларидан биридир.Имзолаш маросими ВДНХ мажмуасида ўтаётган “World Atomic Week” ҳафталиги доирасида бўлиб ўтди. Тадбир атом саноатининг 80 йиллик юбилейига бағишланган бўлиб, унда Россиянинг атом соҳасидаги ютуқлари, саноат инновациялари, экологик ташаббуслар, тиббиёт, рақамли технологиялар ва транспорт бўйича илғор ишланмалар намойиш этилмоқда.
доирасида бўлиб ўтди. Тадбир атом саноатининг 80 йиллик юбилейига бағишланган бўлиб, унда Россиянинг атом соҳасидаги ютуқлари, саноат инновациялари, экологик ташаббуслар, тиббиёт, рақамли технологиялар ва транспорт бўйича илғор ишланмалар намойиш этилмоқда.