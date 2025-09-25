https://sputniknews.uz/20250925/uzbekistan-russia-elektron-imzo-kelishuv-imzo-52236128.html
Ўзбекистон ва Россия электрон имзони ўзаро тан олиш бўйича келишув имзолади
Ўзбекистон республикаси ва Россия Федерацияси ўртасида электрон имзони ўзаро тан олиш тартиби бўйича ҳамкорлик битими имзоланди
2025-09-25T14:52+0500
жамият
ўзбекистон
россия
электрон имзо
ислоҳотлар
Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон ва Россия шерикчилик алоқалари нафақат иқтисод ва инновацион технологиялар, балки санъат ва маданият соҳасида ҳам изчил давом етмоқда. Масалан, яқинда Тошкентда ўтказилган "Санъат олами" номли биринчи Россия санъати фестивали пойтахт аҳолиси учун рус ҳамда дунё опера ва балет санъатларининг энг нодир дурдоналарини тақдим этган эди.
Янгиликлар
uz_UZ
ТОШКЕНТ, 25 сен – Sputnik.
Ўзбекистон ва Россия ўртасида электрон имзони ўзаро тан олиш тартиби бўйича ҳамкорлик битими имзоланди. Битим "ICT Week Uzbekistan 2025" доирасида имзоланди.
Таъкидланишича, битимнинг асосий мақсади ишончли учинчи функционал механизми орқали электрон имзоларни ўзаро текширишни йўлга қўйишдан иборат. Бу эса икки давлат ўртасида трансчегаравий электрон ҳужжат алмашинувини ҳуқуқий ва техник жиҳатдан қўллаб-қувватлашга хизмат қилиши айтилмоқда.
Имзолаш маросимида томонлар электрон имзоларни ўзаро тасдиқловчи квитанцияларни тақдим этди ва якуний версиядаги ҳужжатни тасдиқлашди.
“Келишувнинг амалий натижаси — Ўзбекистон ва Россия ўртасида электрон имзо билан имзоланган ҳужжатлар расмий жиҳатдан ўзаро тан олинади. Бу эса давлатлараро, корпоратив ва тижорат ҳужжатларини рақамли форматда тез, ишончли ва қонуний тарзда юбориш ва қабул қилиш имконини беради”, – дейилади хабарда.
Келишув жараёнида Ўзбекистон технологиялар вазирлиги, Россиянинг "Gazinformservis" МЧЖ ва Ўзбекистоннинг "Unicon.uz" МЧЖ вакиллари иштирок этгани айтилмоқда. "Gazinformservis" ушбу битимда Россиянинг ишончли учинчи томони сифатида қатнашган.
“Бу оддий ҳужжат эмас, балки реал бизнес учун самарали ечимдир,” — деди "Газинформсервис" компанияси директори Элена Иванова, — Бу каби келишувлар электрон ҳужжат айланиши орқали вақт ва маблағни тежайди, томонлар ўртасидаги ишончни оширади”.
Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон ва Россия шерикчилик алоқалари нафақат иқтисод ва инновацион технологиялар, балки санъат ва маданият соҳасида ҳам изчил давом этмоқда. Масалан, яқинда Тошкентда ўтказилган “Санъат олами” номли биринчи Россия санъати фестивал
и пойтахт аҳолиси учун рус ҳамда дунё опера ва балет санъатларининг энг нодир дурдоналарини тақдим этган эди.