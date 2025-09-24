https://sputniknews.uz/20250924/russia-tashkent-sanat-olami-karvon-video-52199194.html
Россиядан Тошкентга "Санъат олами" карвони етиб келди – видео
Россиядан Тошкентга "Санъат олами" карвони етиб келди – видео
Sputnik Ўзбекистон
Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театри (ДАКТ) саҳнасида "Санъат олами" номли биринчи Россия санъати фестивали очиқ деб эълон қилинди
2025-09-24T11:19+0500
2025-09-24T11:19+0500
2025-09-24T11:19+0500
маданият
ўзбекистон
россия
тошкент
санъат
балет
концерт
видео
мултимедиа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52188617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e8391a580ec28ae745702704cebaab3.png
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театри (ДАКТ) саҳнасида "Санъат олами" номли биринчи Россия санъати фестивали очиқ деб эълон қилинди. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар қилмоқда.Фестиваль Сергей Прокофьевнинг "Ромео ва Жулетта" номли балети билан бошланди. Уни Эрик Сапаев номидаги Маринский давлат академик опера ва балет театри саҳналаштирган.Марий Эл Республикаси давлат рақс ансамбли фестивалнинг иккинчи кунида меҳмонларга Россия рақс маданиятининг ранг-баранглиги ва бойлигини намойиш этувчи дастурни тақдим этди.Бундан ташқари, фестиваль доирасида Алишер Навоий номидаги кино саройида Карен Шахназаров билан учрашув ва унинг “Хитровка. Тўртлик аломати” (Хитровка. Знак четырех) фильмининг тақдимоти, Ўзбекистон давлат консерваториясида эса орган ва скрипка жўрлигида Маяковский ва Есенин ҳақидаги мусиқий-адабий спектакль намойиш этилади.Ўзбекистон халқаро анжуманлар саройида бўлиб ўтадиган "Опера дурдоналари" катта концерти пойтахт аҳолиси va меҳмонлари учун алоҳида ҳодисага айланди. Унда Россия давлат академик катта театри, Маринский давлат академик театри, Москванинг Геликон-опера мусиқали театри va Ковент-Гарден қироллик опера театри (Англия) хонандалари ДАКТ директори Алибек Кабдураҳмонов дирижёрлиги остида Ўзбекистон миллий симфоник оркестри чиқиш қилади."Санъат олами" фестивали анъанавий тус олиши ва ўзбекистонликлар ҳамда республика меҳмонларига Россия санъатининг янги қирраларини кашф этиш, шунингдек, таниқли ижрочи ва санъаткорлар билан танишиш имконини бериши кутилмоқда.Тафсилотлар билан Sputnik Ўзбекистон видеосида танишишингиз мумкин.
https://sputniknews.uz/20250912/glinka-tanlov-golib-uzbekistan-kontsert-51936767.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/17/52188617_238:0:1678:1080_1920x0_80_0_0_8e8520cda24c1b56a02cc310c751b579.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
санъат олами россия фестивал алишер навоий номидаги давлат академик катта театри
санъат олами россия фестивал алишер навоий номидаги давлат академик катта театри
Россиядан Тошкентга "Санъат олами" карвони етиб келди – видео
Эксклюзив
Дастурдан жаҳонга машҳур рус бастакорларининг нодир асарлари, замонавий классиканинг ўзига хос талқинлари ҳамда дунёга машҳур опера юлдузларининг чиқишлари ўрин олган.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театри (ДАКТ) саҳнасида "Санъат олами" номли биринчи Россия санъати фестивали очиқ деб эълон қилинди. Бу ҳақда Sputnik мухбири хабар қилмоқда.
Фестиваль Сергей Прокофьевнинг "Ромео ва Жулетта" номли балети билан бошланди. Уни Эрик Сапаев номидаги Маринский давлат академик опера ва балет театри саҳналаштирган.
"Бадиий ифода ва ҳайратга тўла ажойиб спектакль! "Ромео va Жулетта" балетини Санкт-Петербургдаги Маринский театрида томоша қилган эдик. Бугун ҳам спектаклдан завқландик”, – дея таассуротлари билан ўртоқлашади Россиядан ташриф буюрган меҳмон Юлия Тихомирова.
Марий Эл Республикаси давлат рақс ансамбли фестивалнинг иккинчи кунида меҳмонларга Россия рақс маданиятининг ранг-баранглиги ва бойлигини намойиш этувчи дастурни тақдим этди.
"Биз Марий Эл Республикасининг 105 йиллик юбилейини тараннум этмоқдамиз. Шу боис, иккинчи кун ҳам республиканинг жуда машҳур ва севимли ижодий жамоаси фаолиятига бағишланган”, – деди Кинофестиваллар ва халқаро дастурлар маркази президенти, Россия Федерациясида хизмат кўрсатган санъат арбоби Татьяна Шумова.
Бундан ташқари, фестиваль доирасида Алишер Навоий номидаги кино саройида Карен Шахназаров билан учрашув ва унинг “Хитровка. Тўртлик аломати” (Хитровка. Знак четырех) фильмининг тақдимоти, Ўзбекистон давлат консерваториясида эса орган ва скрипка жўрлигида Маяковский ва Есенин ҳақидаги мусиқий-адабий спектакль намойиш этилади.
Ўзбекистон халқаро анжуманлар саройида бўлиб ўтадиган "Опера дурдоналари" катта концерти пойтахт аҳолиси va меҳмонлари учун алоҳида ҳодисага айланди. Унда Россия давлат академик катта театри, Маринский давлат академик театри, Москванинг Геликон-опера мусиқали театри va Ковент-Гарден қироллик опера театри (Англия) хонандалари ДАКТ директори Алибек Кабдураҳмонов дирижёрлиги остида Ўзбекистон миллий симфоник оркестри чиқиш қилади.
"Санъат олами" фестивали анъанавий тус олиши ва ўзбекистонликлар ҳамда республика меҳмонларига Россия санъатининг янги қирраларини кашф этиш, шунингдек, таниқли ижрочи ва санъаткорлар билан танишиш имконини бериши кутилмоқда.
Тафсилотлар билан Sputnik Ўзбекистон
видеосида танишишингиз мумкин.