Ўзбекистон россияликлар Янги йилда саёҳат қилиши мумкин бўлган топ-5 йўналишга кирди
Россия Туроператорлари Ассоциацияси (АТОР) Ўзбекистонни Янги йил байрами арафасида россияликлар учун энг яхши бешта йўналишдан бири сифатида эътироф этди
ТОШКЕНТ, 17-сен — Sputnik. Россия туроператорлари ассоциацияси (АТОР) Ўзбекистонни Янги йил байрами арафасида россияликлар учун энг яхши бешта йўналишдан бири сифатида эътироф этди, дея хабар бермоқда АТОР матбуот хизмати.Ассоциация мутахассислари Янги йилни қарши олиш учун бешта энг яхши сайёҳлик йўналишлари рейтингини тузишди. Улар қаторидан Ўзбекистондан ташқари Санкт-Петербург, Калининград, Карелия ва Великий Устюг ҳам ўрин олди.Мутахассисларнинг фикрича, Ўзбекистонга айнан қишнинг қаҳратонидан қочиб, тамоман бошқача, илиқ ва тарихий муҳитга шўнғишни истаганлар боришлари зарур. Бу юрт бой минг йиллик тарихга эга, совуқдан асар ҳам йўқ, байрамни илгари ҳеч қачон софир бўлмаган ҳикоя тарзда нишонлаш имконини беради.Саёҳатга чиқмоқчи бўлганлар ҳозирдан бошлаб Янги йил учун бронь қилишни бошлашга чақирилмоқда. Ассоциация томонидан таклиф этилган баъзи тур пакетлар қуйидагилардан иборат:Мазкур йўналишлар 50 ёшдан юқори сайёҳлар, ёшлик руҳи билан яшайдиганлар ҳамда блогерлар учун айни муддаодир.
ТОШКЕНТ, 17-сен — Sputnik.
Россия туроператорлари ассоциацияси (АТОР) Ўзбекистонни Янги йил байрами арафасида россияликлар учун энг яхши бешта йўналишдан бири сифатида эътироф этди, дея хабар бермоқда
АТОР матбуот хизмати.
Ассоциация мутахассислари Янги йилни қарши олиш учун бешта энг яхши сайёҳлик йўналишлари рейтингини тузишди. Улар қаторидан Ўзбекистондан ташқари Санкт-Петербург, Калининград, Карелия ва Великий Устюг ҳам ўрин олди.
Мутахассисларнинг фикрича, Ўзбекистонга айнан қишнинг қаҳратонидан қочиб, тамоман бошқача, илиқ ва тарихий муҳитга шўнғишни истаганлар боришлари зарур. Бу юрт бой минг йиллик тарихга эга, совуқдан асар ҳам йўқ, байрамни илгари ҳеч қачон софир бўлмаган ҳикоя тарзда нишонлаш имконини беради.
“Сирли Шарқ, Буюк Ипак йўлининг қадимий шаҳарлари, бой экскурсия дастури ва ақл бовар қилмас даражадаги гастрономик тажриба. Ўзбекистон Янги йилни бутунлай бошқача — иссиқ, экзотик ва эсда қоларли тарзда ўтказиш учун ноёб имкониятни тақдим этади,” — дейилади АТОР баёнотида.
Саёҳатга чиқмоқчи бўлганлар ҳозирдан бошлаб Янги йил учун бронь қилишни бошлашга чақирилмоқда. Ассоциация томонидан таклиф этилган баъзи тур пакетлар қуйидагилардан иборат:
“Самарқанд осмонида Янги йил юлдузлари”
“Темурийлар хазиналари билан Янги йил”
“Ўзбекистон дурдоналари орасида Янги йил”
Мазкур йўналишлар 50 ёшдан юқори сайёҳлар, ёшлик руҳи билан яшайдиганлар ҳамда блогерлар учун айни муддаодир.