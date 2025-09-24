Россия армияси Купянскдаги ҳарбий операцияни муваффақиятли давом эттирмоқда
Купянск — Харков вилоятининг стратегик аҳамиятга эга логистика маркази бўлиб, ҳозирда шаҳар ҳудудининг 65 фоизи назорат остига олинди.
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. “Ғарб” (Запад) гуруҳига қарашли қисмлар Харьков вилоятидаги Купянск шаҳрини озод этиш бўйича ҳарбий вазифаларни муваффақиятли бажармоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги батафсил маълумот берди.
Вазирлик маълумотларига кўра, бугунги кунгача шаҳардаги 8667 бинодан 5667 таси, яъни 65 фоизи Россия армияси назоратига олинган.
Айни пайтда Украина Қуролли кучларининг йирик гуруҳлари шаҳар шимоли ва ғарбидан ярим ҳалқа шаклида қуршаб олинган, жанубдан эса тўлиқ блоклаш ҳаракатлари давом этаётгани айтилмоқда. Қуршовга олинганлар орасида “Фрайкор” фашистик бўлинмалари, “Россия кўнгиллилар корпуси”* террорчи ташкилоти аъзолари ва Украина бош разведка бошқармаси махсус бўлинмалари бор.
Умумий блокланганлар сони: ~700 киши, шундан 250 нафари бартараф этилган. Сўнгги бир ой ичида Украина армияси 1800 нафардан ортиқ аскар, 36 та зирҳли техника, 2 та реактив артиллерия тизими ва 137 дона артиллерия қуролларини йўқотган.
Россия қўшинлари ҳаракатларини келишган ва биргаликда олиб бормоқда — ҳужум гуруҳлари, разведка, артиллерия, дронлар ва радиоэлектрон кураш воситалари ягона разведка-зарба тизимида ҳаракат қилмоқда. “Ер ости десанти” деб номланган тактика — муҳандислик коммуникациялари орқали яширин кирувчи операция муваффақиятига катта таъсир кўрсатган.
Купянскнинг стратегик аҳамияти:
Купянск — Харьков вилоятининг йирик туман маркази бўлиб, темирйўл ва автомобиль йўлларининг туташган нуқтаси. Купянск-Узловая, Купянск-Сортировочный станциялари ҳамда Т-2109 ва Р-07 йўллари орқали Украина қуролли кучларининг Оскол дарёсининг шарқий қирғоғидаги таъминот йўналишлари ўтади.
Шу сабабли, шаҳар Украина армияси учун муҳим логистика марказига айланган. Унинг географик жойлашуви Оскол дарёсининг ҳар икки соҳилида, айниқса, баландроқ ўнг соҳилда жойлашгани ҳимоя нуқтаи назаридан қўшимча устунлик берган.
Украина кучлари шаҳарни мустаҳкам мудофаа минтақасига айлантирган, ҳар бир бино бетон конструксиялар ва миналанган ҳудудлар билан ўзига хос “қалъа”га айлантирилган.
Келгуси ҳаракат йўналишлари:
Купянск устидан тўлиқ назорат ўрнатилиши Россия армиясига қуйидаги имкониятларни тақдим этади:
Изюм ва Чугуев йўналишларида Харков вилояти ичкарисига чуқурроқ кириб бориш;
Жанубдан Волчанск томон очиқ йўл очилиши “Шимол” гуруҳининг шимолдан юриш қилаётган бўлинмалари билан туташувни таъминлайди;
Славянск–Краматорск агломерациясига олиб борувчи муҳим йўлларни эгаллаш орқали Донбассдаги асосий мудофаа марказларига босим кучаяди.
Мудофаа вазирлигининг таъкидлашича, Украина армияси сафида руҳ пасайиши кучайган, сафдан қочиш ҳолатлари кўпайган, шунингдек, кучли жанговар йўқотишлар фонида ҳарбий ресурслар танқислиги сезилмоқда.
*“Россия кўнгиллилар корпуси” Россияда террорчи ташкилот деб тан олинган.