Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250922/rossiya-dnepropetrovsk-kalinovskoe-52150814.html
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Калиновскоени озод қилди
Россия ҳарбийлари Днепропетровск вилоятидаги Калиновскоени озод қилди
Қишлоқ “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган. 22.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
дунёда
дунё янгиликлари
россия мудофаа вазирлиги
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятидаги Калиновское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Россия ҳарбийлари Украина армиясининг Днепропетровск вилоятидаги Гавриловка ва Орестополь ва Запорожье вилоятидаги Червонний ҳудудларидаги бўлинмаларига зарба берди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, фронтнинг бу қисмида Украина Қуролли кучлари 295 нафарга ҳарбийси, учта жанговар зиҳрли машинаси, 14 автомобили, 3 та дала артиллерияси қуроли ва 2 та радио электрон кураш станциясидан маҳрум бўлган.
https://sputniknews.uz/20250921/rossiya-ukraina-mudofaa-sanoatiga-keng-qamrovli-zarba-berdi-52136952.html
украина
2025
Янгиликлар
Sputnik Ўзбекистон
россия, украина, дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги
15:42 22.09.2025
© Sputnik / Иван Родионов / Медиабанкка ўтишЗапуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении
Запуск беспилотников ВС РФ на Николаево-Криворожском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.09.2025
© Sputnik / Иван Родионов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Қишлоқ “Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг ҳужумкор ҳаракатлари натижасида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 22 сен – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Днепропетровск вилоятидаги Калиновское қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.
“Шарқ” қўшинлари гуруҳи бўлинмалари душманнинг мудофааси ичкарисига кирди ва Днепропетровск вилоятидаги Калиновское аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Россия ҳарбийлари Украина армиясининг Днепропетровск вилоятидаги Гавриловка ва Орестополь ва Запорожье вилоятидаги Червонний ҳудудларидаги бўлинмаларига зарба берди.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, фронтнинг бу қисмида Украина Қуролли кучлари 295 нафарга ҳарбийси, учта жанговар зиҳрли машинаси, 14 автомобили, 3 та дала артиллерияси қуроли ва 2 та радио электрон кураш станциясидан маҳрум бўлган.
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2025
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия Украина мудофаа саноатига кенг қамровли зарба берди
Кеча, 16:08
