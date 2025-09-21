Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20250921/rossiya-ukraina-mudofaa-sanoatiga-keng-qamrovli-zarba-berdi-52136952.html
Россия Украина мудофаа саноатига кенг қамровли зарба берди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Федерацияси Қуролли Кучлари Украина мудофаа-саноати корхоналарига кенг кўламли ҳужум уюштирди
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
россия
қуролли кучлар
ҳарбийлар
россия мудофаа вазирлиги
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина мудофаа-саноати корхоналарига кенг кўламли ҳужум уюштирди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Таъкидланишича, ҳужум юқори аниқликдаги ракеталар ва жанговар дронлар орқали амалга оширилган.Бундан ташқари, “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари душманнинг мудофаасини ёриб ўтиб, Днепропетровск вилоятидаги Березовое аҳоли пунктини озод этгани ҳам маълум бўлди.
https://sputniknews.uz/20250920/zaporojeda-ukraina-bolinmalarining-taminoti-tosib-qoyildi-52111291.html
Янгиликлар
Россия Украина мудофаа саноатига кенг қамровли зарба берди

16:08 21.09.2025
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.09.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Нишонга олинган душман объектларининг барчаси яксон қилинган.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина мудофаа-саноати корхоналарига кенг кўламли ҳужум уюштирди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.
Таъкидланишича, ҳужум юқори аниқликдаги ракеталар ва жанговар дронлар орқали амалга оширилган.

Расмий баёнотга кўра, ҳужумда “Сапсан” оператив-тактик комплексларини ишлаб чиқаётган корхоналар, кўп мақсадли жангчи ва разведка дронларини ишлаб чиқариш жойлари, роботлаштирилган жанговар техника, дрон-интерсепторлар ва баражир объектлар зарарланган. Нишонга олинган душман объектларининг барчаси яксон қилинган.

Бундан ташқари, “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари душманнинг мудофаасини ёриб ўтиб, Днепропетровск вилоятидаги Березовое аҳоли пунктини озод этгани ҳам маълум бўлди.
Android APK
