Россия Федерацияси Қуролли Кучлари Украина мудофаа-саноати корхоналарига кенг кўламли ҳужум уюштирди
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Украина мудофаа-саноати корхоналарига кенг кўламли ҳужум уюштирди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Таъкидланишича, ҳужум юқори аниқликдаги ракеталар ва жанговар дронлар орқали амалга оширилган.Бундан ташқари, “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари душманнинг мудофаасини ёриб ўтиб, Днепропетровск вилоятидаги Березовое аҳоли пунктини озод этгани ҳам маълум бўлди.
ТОШКЕНТ, 21 сен — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Украина мудофаа-саноати корхоналарига кенг кўламли ҳужум уюштирди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Таъкидланишича, ҳужум юқори аниқликдаги ракеталар ва жанговар дронлар орқали амалга оширилган.
Расмий баёнотга кўра, ҳужумда “Сапсан” оператив-тактик комплексларини ишлаб чиқаётган корхоналар, кўп мақсадли жангчи ва разведка дронларини ишлаб чиқариш жойлари, роботлаштирилган жанговар техника, дрон-интерсепторлар ва баражир объектлар зарарланган. Нишонга олинган душман объектларининг барчаси яксон қилинган.
Бундан ташқари, “Шарқ” қўшинлари гуруҳининг бўлинмалари душманнинг мудофаасини ёриб ўтиб, Днепропетровск вилоятидаги Березовое аҳоли пунктини озод этгани ҳам маълум бўлди.