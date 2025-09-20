https://sputniknews.uz/20250920/zaporojeda-ukraina-bolinmalarining-taminoti-tosib-qoyildi-52111291.html
Запорожьеда Украина бўлинмаларининг таъминоти тўсиб қўйилди
Запорожьеда Украина бўлинмаларининг таъминоти тўсиб қўйилди
Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари қурол-аслаҳа ва сувсиз қолди. 20.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
Унинг қўшимча қилишича, Запорожье фрон чизиғи бўйлаб жойлашган Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари позицияларига икки ҳафта тўрт-бешта машина қурол-аслаҳа билан келган бўлса. Ҳозир уларни ҳар уч кунда фақат битта машина таъминламоқда, дея аниқлик киритди ҳарбий хизматчи.
Запорожьеда Украина бўлинмаларининг таъминоти тўсиб қўйилди
Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари қурол-аслаҳа ва сувсиз қолди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Россия ҳаво-десант қўшинлари Украина Бош разведка бошқармаси бригадасининг моддий-техник таъминотини тўсиб қўйди, деди чақирув белгиси “Викинг” бўлган алоҳида махсус кучлар бўлинмаси қўмондони РИА Новостига.
"Биз уларнинг таъминотини бутунлай тўсиб қўйдик. Биздаги маълумотларга кўра, Украина разведка бошқармасининг 128-алоҳида ҳужум бригадаси жойлашган нуқталар, жойлар ва ҳудудлар тўлиқ изоляция қилинган. Энди ҳаммасини вақт ҳал қилади”, - деди “Викинг”.
Унинг қўшимча қилишича, Запорожье фрон чизиғи бўйлаб жойлашган Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари позицияларига икки ҳафта тўрт-бешта машина қурол-аслаҳа билан келган бўлса. Ҳозир уларни ҳар уч кунда фақат битта машина таъминламоқда, дея аниқлик киритди ҳарбий хизматчи.