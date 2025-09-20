Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Запорожьеда Украина бўлинмаларининг таъминоти тўсиб қўйилди
Запорожьеда Украина бўлинмаларининг таъминоти тўсиб қўйилди
Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари қурол-аслаҳа ва сувсиз қолди. 20.09.2025, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Россия ҳаво-десант қўшинлари Украина Бош разведка бошқармаси бригадасининг моддий-техник таъминотини тўсиб қўйди, деди чақирув белгиси "Викинг" бўлган алоҳида махсус кучлар бўлинмаси қўмондони РИА Новостига.Унинг қўшимча қилишича, Запорожье фрон чизиғи бўйлаб жойлашган Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари позицияларига икки ҳафта тўрт-бешта машина қурол-аслаҳа билан келган бўлса. Ҳозир уларни ҳар уч кунда фақат битта машина таъминламоқда, дея аниқлик киритди ҳарбий хизматчи.
Запорожьеда Украина бўлинмаларининг таъминоти тўсиб қўйилди

Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари қурол-аслаҳа ва сувсиз қолди.
ТОШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Россия ҳаво-десант қўшинлари Украина Бош разведка бошқармаси бригадасининг моддий-техник таъминотини тўсиб қўйди, деди чақирув белгиси “Викинг” бўлган алоҳида махсус кучлар бўлинмаси қўмондони РИА Новостига.
"Биз уларнинг таъминотини бутунлай тўсиб қўйдик. Биздаги маълумотларга кўра, Украина разведка бошқармасининг 128-алоҳида ҳужум бригадаси жойлашган нуқталар, жойлар ва ҳудудлар тўлиқ изоляция қилинган. Энди ҳаммасини вақт ҳал қилади”, - деди “Викинг”.
Унинг қўшимча қилишича, Запорожье фрон чизиғи бўйлаб жойлашган Украина Бош Разведка бошқармаси бўлинмалари позицияларига икки ҳафта тўрт-бешта машина қурол-аслаҳа билан келган бўлса. Ҳозир уларни ҳар уч кунда фақат битта машина таъминламоқда, дея аниқлик киритди ҳарбий хизматчи.
