Жиззах ва Нижний Новгород вилоятлари ҳамкорлиги кенгаймоқда
Жиззах ва Нижний Новгород вилоятлари ҳамкорлиги кенгаймоқда
Ўзбекистоннинг Жиззах вилояти делегацияси Россиянинг Нижний Новгород областига ташриф буюрди
ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Ўзбекистоннинг Жиззах вилояти делегацияси Россиянинг Нижний Новгород вилоятига ташриф буюрди. Бу ҳақда Нижний Новгород ҳукумати портал хабар берди.Таъкидланишича, ташқи алоқалар доирасида томонлар Кулинбиндаги махсус иқтисодий зона ва Ўзбекистоннинг эркин иқтисодий зонаси билан боғлиқ биргаликдаги лойиҳа ва имкониятларни муҳокама қилишган.Қайд этиш жоизки, Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги йилларда сезиларли даражада ривожланмоқда. Иккала давлат ҳудудлари савдо, сармоя, таълим ва маданият соҳаларида кўплаб қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқда. Масалан, Фарғона ҳамда Ленинград ўртасида қўшма инвестицион лойиҳалар имзоланган бўлса, Бухоро ва Пенза ўртасидаги дипломатик алоқалар мустаҳкамланди.
Жиззах ва Нижний Новгород вилоятлари ҳамкорлиги кенгаймоқда

ТОШКЕНТ, 24 сен – Sputnik. Ўзбекистоннинг Жиззах вилояти делегацияси Россиянинг Нижний Новгород вилоятига ташриф буюрди. Бу ҳақда Нижний Новгород ҳукумати портал хабар берди.

Нижний Новгород вилояти вакиллари саноат, таълим ва маданият соҳаларини ривожлантириш, талабалар алмашуви ва ўқув муассасалари ҳамкорлигини чуқурлаштириш бўйича ўзбекистонлик ҳамкасблари билан фикр алмашган. Жумладан, Жиззахдан Нижний Новгород университетларида ўқиётган талабалар сонининг охирги уч йил ичида 1000 нафардан 1500 нафар атрофида ўсганлиги алоҳида эътироф этилган.

Таъкидланишича, ташқи алоқалар доирасида томонлар Кулинбиндаги махсус иқтисодий зона ва Ўзбекистоннинг эркин иқтисодий зонаси билан боғлиқ биргаликдаги лойиҳа ва имкониятларни муҳокама қилишган.

"Шунингдек, томонлар Жиззах вилояти кунларини Нижний Новгородда ўтказиш ва ўзаро маданий‑таълим алмашувини кенгайтириш бўйича битим имзолашга келишдилар", - дейилади хабарда.

Қайд этиш жоизки, Ўзбекистон ва Россия ҳудудлари ўртасидаги ҳамкорлик сўнгги йилларда сезиларли даражада ривожланмоқда. Иккала давлат ҳудудлари савдо, сармоя, таълим ва маданият соҳаларида кўплаб қўшма лойиҳаларни амалга оширмоқда. Масалан, Фарғона ҳамда Ленинград ўртасида қўшма инвестицион лойиҳалар имзоланган бўлса, Бухоро ва Пенза ўртасидаги дипломатик алоқалар мустаҳкамланди.
