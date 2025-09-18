Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250918/penza-buxoro-hamkor-aloqa-52056543.html
Бухоро ва Пенза орасида ҳамкорлик алоқалари кенгаймоқда
Бухоро ва Пенза орасида ҳамкорлик алоқалари кенгаймоқда
Sputnik Ўзбекистон
Пенза вилояти губернатори Олег Мелниченко Бухоро вилояти ҳокими ўринбосари Ризо Асадов билан учрашув ўтказди
2025-09-18T17:23+0500
2025-09-18T17:23+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
ҳамкорлик
ўзбекистон - россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52063074_0:155:902:662_1920x0_80_0_0_4e025d2d7bf5d05ab9b8a1b52eb30465.jpg
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Пенза вилояти губернатори Олег Мелниченко Бухоро вилояти ҳокими ўринбосари Ризо Асадов билан учрашув ўтказди.Маълум бўлишича, бу томонларнинг жорий йилдаги иккинчи учрашуви бўлиб, асосий мақсад ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.Губернаторлик берган хабарга кўра, суҳбат давомида Пенза вилояти раҳбари ўз маҳсулотларини Ўзбекистонга экспорт қилиш ва Бухородан Пенза бозорларига товарлар етказиб бериш имкониятларига тўхталган. Ризо Асадовга вилоятдаги йирик корхоналар — тиббий ускуналар, хавфсизлик тизимлари ҳамда мебель ишлаб чиқарувчи компаниялар фаолияти таништирилиши режалаштирилгани ҳам айтилмоқда.“Биз Пенза вилоятининг салоҳиятига ишонамиз, ҳамкорликда кўп ишларни амалга ошириш мумкин”, — деди Бухоро вилояти ҳокимининг ўринбосари Ризо Асадов.
https://sputniknews.uz/20250429/ozbekiston-rossiya-sverdlovsk-hamkor-49076570.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/12/52063074_0:0:903:678_1920x0_80_0_0_05feac0fa743bbdc8b05563258004829.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пенза губернатор олег мелниченко бухоро вилояти ҳоким ризо асадов учрашув
пенза губернатор олег мелниченко бухоро вилояти ҳоким ризо асадов учрашув

Бухоро ва Пенза орасида ҳамкорлик алоқалари кенгаймоқда

17:23 18.09.2025
© РИА Пензенской области Пенза ва Бухоро ўртасидаги ҳамкорлик
Пенза ва Бухоро ўртасидаги ҳамкорлик - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2025
© РИА Пензенской области
Oбуна бўлиш
Ҳудудлараро ҳамкорлик учрашувларининг амалий натижалари нафақат савдо ва молия, балки маданий соҳаларни ҳам қамраб олмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 сен – Sputnik. Пенза вилояти губернатори Олег Мелниченко Бухоро вилояти ҳокими ўринбосари Ризо Асадов билан учрашув ўтказди.
Маълум бўлишича, бу томонларнинг жорий йилдаги иккинчи учрашуви бўлиб, асосий мақсад ҳамкорликни мустаҳкамлашдан иборат.
Мелниченконинг таъкидлашича, Россия ва Ўзбекистон президентлари — Владимир Путин ва Шавкат Мирзиёев сиёсати доирасида ҳудудлараро ҳамкорлик босқичма-босқич ривожланмоқда. Сўнгги беш йилда Ўзбекистон билан ташқи савдо айланмаси 1,5 баравар ўсган, жорий йилнинг дастлабки олти ойида эса яна 6 фоизга ортиши режа қилинган.
Губернаторлик берган хабарга кўра, суҳбат давомида Пенза вилояти раҳбари ўз маҳсулотларини Ўзбекистонга экспорт қилиш ва Бухородан Пенза бозорларига товарлар етказиб бериш имкониятларига тўхталган. Ризо Асадовга вилоятдаги йирик корхоналар — тиббий ускуналар, хавфсизлик тизимлари ҳамда мебель ишлаб чиқарувчи компаниялар фаолияти таништирилиши режалаштирилгани ҳам айтилмоқда.
© РИА Пензенской области Пенза ва Бухоро ўртасидаги ҳамкорлик
Пенза ва Бухоро ўртасидаги ҳамкорлик - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.09.2025
Пенза ва Бухоро ўртасидаги ҳамкорлик
© РИА Пензенской области

Томонлар гуманитар алоқаларни кенгайтириш масалаларини ҳам муҳокама қилишган. Жумладан, 15–20 сентябрь кунлари Пенза вилоятида ўтказилган ахборот технологиялари бўйича ёзги мактабда ўзбек ёшларини ҳам қабул қилишга тайёрлик билдирилган. Шунингдек, Бухоро драма ва комедия театрининг гастроллари, қўшма спорт тадбирларини ташкил этиш масалалари ҳам кўриб чиқилган.

“Биз Пенза вилоятининг салоҳиятига ишонамиз, ҳамкорликда кўп ишларни амалга ошириш мумкин”, — деди Бухоро вилояти ҳокимининг ўринбосари Ризо Асадов.
Свердловск вилояти губернатори ўринбосари Дмитрий Иониннинг Ўзбекистон билан ҳамкорлик бўйича брифинги - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2025
Матбуот маркази
Ўзбекистон Россиянинг Свердловск вилояти учун ишончли ҳамкор — губернатор ўринбосари
29 Апрел, 13:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0