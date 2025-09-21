Ўзбекистон
Трамп БМТ Бош Ассамблеяси сессиясида нутқ сўзлайди
Трамп БМТ Бош Ассамблеяси сессиясида нутқ сўзлайди
АҚШ президенти Доналд Трамп Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок етади.
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун Нью-Йоркка етиб келди. Бу ҳақда "Reuters" нашри хабар бермоқда.Маълумотларга кўра, мажлис доирасида дунё кун тартибидаги энг долзарб мавзулар — Ғазо секторидаги ҳарбий можаро, Украинадаги уруш ва Эрон билан ядровий музокаралар муҳокама қилинади.Дональд Трамп 2021 йилдан буён илк бор БМТга расмий тарзда ташриф буюрмоқда. "Reuters"нинг фикрича, унинг халқаро саҳнага қайтаётгани ва 2026 йилги президентлик сайловлари арафасида ташқи сиёсатда фаолроқ бўлиш ниятини билдираётганини англатади.БМТ йиғинида асосий эътибор, хусусан, Ғазо секторидаги кескин вазият, Россия-Украина можаролари давомида юзага келган геосиёсий танглик ҳамда Эроннинг ядровий дастури бўйича музокараларга қаратилмоқда.Эслатиб ўтамиз, мазкур йиғилишда иштирок этиш учун бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам Нью-Йорк шаҳрига парвоз амалга оширди.
Reuters: кун тартибига Ғазо, Украина ва Эрон масалалари қўйилган.
ТОШКЕНТ, 21 сен – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ) Бош Ассамблеясининг 80-юбилей сессияси тадбирларида иштирок этиш учун Нью-Йоркка етиб келди. Бу ҳақда "Reuters" нашри хабар бермоқда.
Маълумотларга кўра, мажлис доирасида дунё кун тартибидаги энг долзарб мавзулар — Ғазо секторидаги ҳарбий можаро, Украинадаги уруш ва Эрон билан ядровий музокаралар муҳокама қилинади.
“БМТ бош котиби Антониу Гутерриш жорий сиёсий вазиятни “хавфли даражада беқарор” деб баҳолади ва Ассамблея доирасидаги музокаралар глобал хавфсизликни таъминлашда ҳал қилувчи роль ўйнашини таъкидлади”, – дейди нашр.
Дональд Трамп 2021 йилдан буён илк бор БМТга расмий тарзда ташриф буюрмоқда. "Reuters"нинг фикрича, унинг халқаро саҳнага қайтаётгани ва 2026 йилги президентлик сайловлари арафасида ташқи сиёсатда фаолроқ бўлиш ниятини билдираётганини англатади.
БМТ йиғинида асосий эътибор, хусусан, Ғазо секторидаги кескин вазият, Россия-Украина можаролари давомида юзага келган геосиёсий танглик ҳамда Эроннинг ядровий дастури бўйича музокараларга қаратилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, мазкур йиғилишда иштирок этиш учун бугун Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ҳам Нью-Йорк шаҳрига парвоз амалга оширди.
